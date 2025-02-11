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  4. ФОТО. Джорджина впечатлила новыми горячими кадрами. Фигура – топ
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11 февраля 2025, 00:43 |
474
0

ФОТО. Джорджина впечатлила новыми горячими кадрами. Фигура – топ

Жена Криштиану Роналду легко покоряет миллионы

11 февраля 2025, 00:43 |
474
0
ФОТО. Джорджина впечатлила новыми горячими кадрами. Фигура – топ
Instagram. Джорджина Родригес

Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала на своей странице Instagram новую мини-фотосессию с месседжем для фолловеров.

Топ-инфлюенсерка предстала в образе, который выгодно подчеркивает её красоту и фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на то, что было выбрано закрытое платье, Джорджина выглядела очень горячо, что отметили её подписчики в комментариях.

«Каждый шаг приближает тебя к лучшей версии себя», – поделилась инсайтом модель.

А сайт Insane Luxury Life заметил на запястье красавицы часы от бренда Cartier стоимостью в 49 тысяч евро.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Максим Лапченко Источник: Instagram
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