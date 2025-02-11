ФОТО. Джорджина впечатлила новыми горячими кадрами. Фигура – топ
Жена Криштиану Роналду легко покоряет миллионы
Жена Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала на своей странице Instagram новую мини-фотосессию с месседжем для фолловеров.
Топ-инфлюенсерка предстала в образе, который выгодно подчеркивает её красоту и фигуру.
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Несмотря на то, что было выбрано закрытое платье, Джорджина выглядела очень горячо, что отметили её подписчики в комментариях.
«Каждый шаг приближает тебя к лучшей версии себя», – поделилась инсайтом модель.
А сайт Insane Luxury Life заметил на запястье красавицы часы от бренда Cartier стоимостью в 49 тысяч евро.
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