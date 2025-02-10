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  4. «Мне не нравилось». Экс-игрок Динамо сравнил работу Луческу и Шовковского
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 22:40 |
652
0

«Мне не нравилось». Экс-игрок Динамо сравнил работу Луческу и Шовковского

Юрий Дмитрулин поделился мнением об игре киевского клуба

10 февраля 2025, 22:40 |
652
0
«Мне не нравилось». Экс-игрок Динамо сравнил работу Луческу и Шовковского
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Юрий Дмитрулин оценил игру столичного клуба, а также поделился мнением по поводу работы Мирчи Луческу:

– Вам нравится, как сейчас играет «Динамо»?

– Мне не нравилось, как «Динамо» играло при Луческу. Контроль мяча непонятно ради чего. Тот футбол, который сейчас пытается привить команде Шовковский при наличии исполнителей, которые у него есть, мне больше импонирует. «Динамо» пытается играть вперед, атаковать большими силами. По сравнению с тем, что было при Луческе – это шаг вперед.

– Сейчас у киевского клуба высокие шансы стать чемпионами?

– «Динамо» имеет отличные шансы стать чемпионами в этом году. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этого не случилось, – прокомментировал Дмитрулин.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Мирча Луческу Юрий Дмитрулин
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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