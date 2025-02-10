«Мне не нравилось». Экс-игрок Динамо сравнил работу Луческу и Шовковского

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Юрий Дмитрулин оценил игру столичного клуба, а также поделился мнением по поводу работы Мирчи Луческу:

– Вам нравится, как сейчас играет «Динамо»?

– Мне не нравилось, как «Динамо» играло при Луческу. Контроль мяча непонятно ради чего. Тот футбол, который сейчас пытается привить команде Шовковский при наличии исполнителей, которые у него есть, мне больше импонирует. «Динамо» пытается играть вперед, атаковать большими силами. По сравнению с тем, что было при Луческе – это шаг вперед.

– Сейчас у киевского клуба высокие шансы стать чемпионами?

– «Динамо» имеет отличные шансы стать чемпионами в этом году. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этого не случилось, – прокомментировал Дмитрулин.