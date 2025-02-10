Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не пришел к Луческу голым и босым»
Юрий Дмитрулин оценил прогресс защитника «Борнмута»
Бывший игрок сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился мнением о развитии защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного:
– Есть мнение, что стремительный взлет Забарного связан с работой в «Динамо» Луческу. Что именно румынский специалист открыл Забарного для украинского футбола. Вы согласны?
– Что значит – Луческу открыл Забарного? Забарного открыли те тренеры, которые пригласили его в академию «Динамо», занимались с ним, когда он был еще ребенком. Каждый тренер, с ним работавший, приложил руку к его воспитанию и становлению как игрока.
Забарный не пришел к Луческу неподготовленным футболистом – голым и босым, который ничего не умел. Так что говорить, что Илью открыл для украинского футбола Луческу, просто бессмысленно, – считает Дмитрулин.
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