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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не пришел к Луческу голым и босым»
Англия
10 февраля 2025, 17:51 |
805
1

Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не пришел к Луческу голым и босым»

Юрий Дмитрулин оценил прогресс защитника «Борнмута»

10 февраля 2025, 17:51 |
805
1
Экс-игрок сборной Украины: «Забарный не пришел к Луческу голым и босым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился мнением о развитии защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного:

– Есть мнение, что стремительный взлет Забарного связан с работой в «Динамо» Луческу. Что именно румынский специалист открыл Забарного для украинского футбола. Вы согласны?

– Что значит – Луческу открыл Забарного? Забарного открыли те тренеры, которые пригласили его в академию «Динамо», занимались с ним, когда он был еще ребенком. Каждый тренер, с ним работавший, приложил руку к его воспитанию и становлению как игрока.

Забарный не пришел к Луческу неподготовленным футболистом – голым и босым, который ничего не умел. Так что говорить, что Илью открыл для украинского футбола Луческу, просто бессмысленно, – считает Дмитрулин.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Илья Забарный Мирча Луческу Юрий Дмитрулин
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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