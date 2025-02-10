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  4. Готовятся к самому худшему? Челси готов подписать замену для Мудрика
Англия
10 февраля 2025, 22:25 |
571
1

Готовятся к самому худшему? Челси готов подписать замену для Мудрика

Лондонский клуб нацелился на игрока из МЛС

10 февраля 2025, 22:25 |
571
1
Готовятся к самому худшему? Челси готов подписать замену для Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании 16-летнего вингера академии «Нью-Йорк Сити» Дилана Томаса, сообщает fichajes.net.

По информации источника, клуб АПЛ готов предложить перспективному американцу 25 млн евро.

Дилан рассматривается лондонцами как потенциальная замена украинцу Михаилу Мудрику, который все еще ожидает результат допинг-пробы «Б» после обнаруженного в его организме запрещенного препарата.

Томас считается одним из величайших талантов американского футбола. Он уже привлек внимание ряда топ-клубов.

Сообщалось, что Мудрика могут дисквалифицировать даже если проба «Б» будет отрицательной.

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Челси Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити трансферы трансферы АПЛ Михаил Мудрик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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saltim
Пробу Б Мудрика выкрали видимо.Вот теперь решают что делать? Мнения разделились, дело затянется на неопределенный срок.
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