Готовятся к самому худшему? Челси готов подписать замену для Мудрика

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании 16-летнего вингера академии «Нью-Йорк Сити» Дилана Томаса, сообщает fichajes.net.

По информации источника, клуб АПЛ готов предложить перспективному американцу 25 млн евро.

Дилан рассматривается лондонцами как потенциальная замена украинцу Михаилу Мудрику, который все еще ожидает результат допинг-пробы «Б» после обнаруженного в его организме запрещенного препарата.

Томас считается одним из величайших талантов американского футбола. Он уже привлек внимание ряда топ-клубов.

Сообщалось, что Мудрика могут дисквалифицировать даже если проба «Б» будет отрицательной.