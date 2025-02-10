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Турция
10 февраля 2025, 22:15 |
878
0

Как сыграли украинцы в матче Трабзонспор – Эюпспор? Известны оценки

Хозяева сумели одержать минимальную победу

10 февраля 2025, 22:15 |
878
0
Как сыграли украинцы в матче Трабзонспор – Эюпспор? Известны оценки
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков (справа)

10 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Турции – «Трабзонспор» одолел «Эюпспор» с минимальным счетом (1:0).

В этом поединке в составе хозяев сыграли трое украинских футболистов – полузащитник гостей Тарас Степаненко в заявку не попал.

Александр Зубков вышел с первых минут и был заменен в начале второго тайма. Вингер получил одну из худших оценок в команде (6,8). Защитник Арсений Батагов провел на поле весь матч, его игру оценили в 7,2 балла. Форвард Даниил Сикан появился на поле на 85-й минуте встречи, получив 6,7.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Трабзонспора» Угурджан Чакир с оценкой 8,6 по версии статистического портала Sofascore.

Хозяева набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице. В активе «Эюпспора» – 39 очков и четвертая позиция.

ФОТО. Оценки игроков матча Трабзонспор – Эюпспор

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Эюпспор Тарас Степаненко Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков оценки SofaScore
Николай Титюк Источник: SofaScore
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