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  4. У Левого Берега проблемы с заявкой бразильского новичка
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 21:37 |
348
0

У Левого Берега проблемы с заявкой бразильского новичка

Следующий спарринг команда проведет 14 февраля

10 февраля 2025, 21:37 |
348
0
У Левого Берега проблемы с заявкой бразильского новичка
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua оценил действия своих подопечных в очередном спарринге на сборе в Турции – с «Кызылкумом» (Узбекистан), который завершился вничью – 1:1:

«Я доволен сегодняшним контрольным матчем. Пожалуй, «Кызылкум» был сильнейшим среди соперников, с которыми встречались в Турции. Были два разных тайма. После перерыва наши игроки, вышедшие на замену, действовали более содержательно, целенаправленно и заслуженно сравняли счет под занавес поединка.

У «Левого Берега» отличился новичок, бразилец Диего Энрике Соуза да Силва. Мы уже с ним согласовали условия, подписали предварительный контракт, но поскольку его предыдущий клуб С.A.Taquaritinqa медлит с отправкой трансферных документов, то это не позволяет оформить соглашение».

Следующий спарринг подопечные Виталия Первака проведут 14 февраля из «Колхети 1913» (Грузия).

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» добыл ничью в поединке с «Кызылкумом».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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