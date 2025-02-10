Левандовски и Холанд на вершине. Список лучших бомбардиров сезона 2024/25
Роберт и Эрлинг делят первое место по количеству забитых мячей за клуб и сборную
Перед началом сезона футбольные фанаты и эксперты считали, что лучшим бомбардиром станет Эрлинг Холанд, Гарри Кейн или Килиан Мбаппе. Однако 36-летний Роберт Левандовски имел другое мнение по этому поводу. Сейчас поляк возглавляет список лучших бомбардиров за клуб и сборную.
Лучшие бомбардиры 2024/25 в топ-5 европейских чемпионатах (клуб + сборная):
- Роберт Левандовски (Барселона, Польша) – 32 гола в 37 матчах.
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия) – 32 гола в 39 матчах.
- Гарри Кейн (Бавария, Англия) – 31 гол в 33 матчах.
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 28 голов в 37 матчах.
- Рафинья (Барселона, Бразилия) – 27 голов в 39 матчах.
- Матео Ретеги (Аталанта, Италия) – 25 голов в 39 матчах.
- Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея) – 24 гола в 31 матче.
- Крис Вуд (Ноттингем Форест, Новая Зеландия) – 24 гола в 31 матче.
- Александер Исак (Ньюкасл, Швеция) – 23 гола в 32 матчах.
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция) – 23 гола в 37 матчах.
Первое место по количеству голов делят между собой Левандовски и Холанд. Лучшую результативность в рейтинге демонстрирует Гарри Кейн, у которого коэффициент голов на матч составляет 0,94. Больше всего представителей имеет «Барселона» (2).
📊Les meilleurs buteurs cette saison (2024/25) https://t.co/gLoOcQLBwM pic.twitter.com/bUTsJY79y3— PopFoot (@ThePopFoot) February 10, 2025
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