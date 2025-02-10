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10 февраля 2025, 21:37 | Обновлено 10 февраля 2025, 22:45
819
1

Левандовски и Холанд на вершине. Список лучших бомбардиров сезона 2024/25

Роберт и Эрлинг делят первое место по количеству забитых мячей за клуб и сборную

10 февраля 2025, 21:37 | Обновлено 10 февраля 2025, 22:45
819
1
Левандовски и Холанд на вершине. Список лучших бомбардиров сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Перед началом сезона футбольные фанаты и эксперты считали, что лучшим бомбардиром станет Эрлинг Холанд, Гарри Кейн или Килиан Мбаппе. Однако 36-летний Роберт Левандовски имел другое мнение по этому поводу. Сейчас поляк возглавляет список лучших бомбардиров за клуб и сборную.

Лучшие бомбардиры 2024/25 в топ-5 европейских чемпионатах (клуб + сборная):

  1. Роберт Левандовски (Барселона, Польша) – 32 гола в 37 матчах.
  2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия) – 32 гола в 39 матчах.
  3. Гарри Кейн (Бавария, Англия) – 31 гол в 33 матчах.
  4. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 28 голов в 37 матчах.
  5. Рафинья (Барселона, Бразилия) – 27 голов в 39 матчах.
  6. Матео Ретеги (Аталанта, Италия) – 25 голов в 39 матчах.
  7. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея) – 24 гола в 31 матче.
  8. Крис Вуд (Ноттингем Форест, Новая Зеландия) – 24 гола в 31 матче.
  9. Александер Исак (Ньюкасл, Швеция) – 23 гола в 32 матчах.
  10. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция) – 23 гола в 37 матчах.

Первое место по количеству голов делят между собой Левандовски и Холанд. Лучшую результативность в рейтинге демонстрирует Гарри Кейн, у которого коэффициент голов на матч составляет 0,94. Больше всего представителей имеет «Барселона» (2).

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Ливерпуль Барселона Роберт Левандовски Манчестер Сити Мохамед Салах Эрлинг Холанд Гарри Кейн Рафинья Диас Матео Ретеги Серу Гирасси Крис Вуд Александер Исак Килиан Мбаппе Бавария Аталанта Штутгарт Ноттингем Форест Ньюкасл Реал Мадрид статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ivankondrat96
Чогось Вінісіуса у списку не видно. Мабуть знову расизм
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