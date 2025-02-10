Левандовски и Холанд на вершине. Список лучших бомбардиров сезона 2024/25

Перед началом сезона футбольные фанаты и эксперты считали, что лучшим бомбардиром станет Эрлинг Холанд, Гарри Кейн или Килиан Мбаппе. Однако 36-летний Роберт Левандовски имел другое мнение по этому поводу. Сейчас поляк возглавляет список лучших бомбардиров за клуб и сборную.

Лучшие бомбардиры 2024/25 в топ-5 европейских чемпионатах (клуб + сборная):

Роберт Левандовски (Барселона, Польша) – 32 гола в 37 матчах. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия) – 32 гола в 39 матчах. Гарри Кейн (Бавария, Англия) – 31 гол в 33 матчах. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 28 голов в 37 матчах. Рафинья (Барселона, Бразилия) – 27 голов в 39 матчах. Матео Ретеги (Аталанта, Италия) – 25 голов в 39 матчах. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея) – 24 гола в 31 матче. Крис Вуд (Ноттингем Форест, Новая Зеландия) – 24 гола в 31 матче. Александер Исак (Ньюкасл, Швеция) – 23 гола в 32 матчах. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция) – 23 гола в 37 матчах.

Первое место по количеству голов делят между собой Левандовски и Холанд. Лучшую результативность в рейтинге демонстрирует Гарри Кейн, у которого коэффициент голов на матч составляет 0,94. Больше всего представителей имеет «Барселона» (2).