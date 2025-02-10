Турнир в Сальвадоре. Назван состав сборной Украины, Костенко пояснил выбор
Соперниками украинцев будут команды Португалии, Сальвадора и Венесуэлы
Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко прокомментировал подготовку команды к турниру в Сальвадоре и назвал имена готовящихся к соревнованиям исполнителей.
Сборная Украины по пляжному футболу примет участие в El Salvador Beach Soccer Cup 2025 – первом международном турнире по бичсоккеру в 2025 году. Соревнования будут проходить в Сан-Сальвадоре, столице Сальвадора, с 15 по 17 февраля. Соперниками будут команды Португалии, Сальвадора и Венесуэлы.
Сине-желтые недавно начали подготовку к турниру в столичном Гидропарке. Наставник украинцев Николай Костенко прокомментировал ее ход.
«В составе нашей делегации в Сальвадоре будет 12 человек – 10 игроков и два тренера. Сейчас идет подготовка, все они работают в Академии пляжных видов спорта. Тренировки проходят либо однажды, либо дважды в день. Это зависит от того, насколько ребята задействованы в соревнованиях по футзалу. То есть утром все работают вместе, а вечером, как правило, занятия индивидуальные.
Основа состава на турнир в Сальвадоре – уже проверенные исполнители, но есть и один новичок – Александр Самойленко из «Артур Мьюзик». Тренировочный процесс в Киеве – до субботы, воскресенье – выходной день, в понедельник вечером отправляемся на соревнования».
Пляжный футбол. El Salvador Beach Soccer Cup 2025
Расписание матчей сборной Украины
- 15.02. 04:00. Украина – Сальвадор
- 16.02. 01:00. Португалия – Украина
- 17.02. 00:00. Венесуэла – Украина
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»)
Полевые игроки: Иван Глуцкий, Максим Войток, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Андрей Борсук, Александр Самойленко (оба – «Артур Мьюзик»), Олег Зборовский, Андрей Пашко, Антон Росс (все – «Альтернатива»)
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