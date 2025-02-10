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Пляжный футбол
10 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:22
196
0

Турнир в Сальвадоре. Назван состав сборной Украины, Костенко пояснил выбор

Соперниками украинцев будут команды Португалии, Сальвадора и Венесуэлы

10 февраля 2025, 20:17 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:22
196
0
Турнир в Сальвадоре. Назван состав сборной Украины, Костенко пояснил выбор
АПФУ. Николай Костенко

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко прокомментировал подготовку команды к турниру в Сальвадоре и назвал имена готовящихся к соревнованиям исполнителей.

Сборная Украины по пляжному футболу примет участие в El Salvador Beach Soccer Cup 2025 – первом международном турнире по бичсоккеру в 2025 году. Соревнования будут проходить в Сан-Сальвадоре, столице Сальвадора, с 15 по 17 февраля. Соперниками будут команды Португалии, Сальвадора и Венесуэлы.

Сине-желтые недавно начали подготовку к турниру в столичном Гидропарке. Наставник украинцев Николай Костенко прокомментировал ее ход.

«В составе нашей делегации в Сальвадоре будет 12 человек – 10 игроков и два тренера. Сейчас идет подготовка, все они работают в Академии пляжных видов спорта. Тренировки проходят либо однажды, либо дважды в день. Это зависит от того, насколько ребята задействованы в соревнованиях по футзалу. То есть утром все работают вместе, а вечером, как правило, занятия индивидуальные.

Основа состава на турнир в Сальвадоре – уже проверенные исполнители, но есть и один новичок – Александр Самойленко из «Артур Мьюзик». Тренировочный процесс в Киеве – до субботы, воскресенье – выходной день, в понедельник вечером отправляемся на соревнования».

Пляжный футбол. El Salvador Beach Soccer Cup 2025

Расписание матчей сборной Украины

  • 15.02. 04:00. Украина – Сальвадор
  • 16.02. 01:00. Португалия – Украина
  • 17.02. 00:00. Венесуэла – Украина

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»)

Полевые игроки: Иван Глуцкий, Максим Войток, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Андрей Борсук, Александр Самойленко (оба – «Артур Мьюзик»), Олег Зборовский, Андрей Пашко, Антон Росс (все – «Альтернатива»)

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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