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Пляжный футбол
04 февраля 2025, 16:19 |
183
0

Сборная Украины по пляжному футболу сыграет на международном турнире

Подопечные Николая Костенко поедут в Сальвадор

04 февраля 2025, 16:19 |
183
0
Сборная Украины по пляжному футболу сыграет на международном турнире
УАФ

С 14 по 16 февраля сборная Украины по пляжному футболу примет участие в международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

Соперниками украинской команды будут сборные Португалии, Сальвадора и Венесуэлы.

«Сине-желтые» уже собрались в столичном Гидропарке, где начали подготовку к соревнованиям.

Сейчас сборная Украины занимает 20-ю строчку в рейтинге. Сборная Португалии занимает 3-е место, Сальвадор - 18-е, а Венесуэла - 23-е.

В квалификации к чемпионату мира украинская команда одержала убедительную победу над Норвегией (8:2), а затем потерпела разгромное поражение от Польши (1:8).

В матче 1/8 финала отборочного цикла украинцы уступили Франции со счетом 4:5.

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Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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