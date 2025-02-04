Сборная Украины по пляжному футболу сыграет на международном турнире

С 14 по 16 февраля сборная Украины по пляжному футболу примет участие в международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

Соперниками украинской команды будут сборные Португалии, Сальвадора и Венесуэлы.

«Сине-желтые» уже собрались в столичном Гидропарке, где начали подготовку к соревнованиям.

Сейчас сборная Украины занимает 20-ю строчку в рейтинге. Сборная Португалии занимает 3-е место, Сальвадор - 18-е, а Венесуэла - 23-е.

В квалификации к чемпионату мира украинская команда одержала убедительную победу над Норвегией (8:2), а затем потерпела разгромное поражение от Польши (1:8).

В матче 1/8 финала отборочного цикла украинцы уступили Франции со счетом 4:5.