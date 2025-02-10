«Будут перемены». Анчелотти разгневан поведением лидеров клуба
Наставник мадридского «Реала» недоволен уровнем игры в последнем матче
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был разгневан из-за поведения некоторых футболистов в матче против «Атлетико» (1:1).
«В раздевалке итальянский тактик разразился гневной тирадой, которая затронула четырех игроков: Килиана Мбаппе, а также Джуда Беллингема , Винисиуса Жуниора и Родриго, которых в Мадриде прозвали фантастической четверкой», – сообщает источник.
Анчелотти недоволен, что эти футболисты во время атак «Реала» были сосредоточены на своих индивидуальных действиях и часто игнорировали своих партнеров, которые пребывали в более выгодных позициях.
Кроме того, наставник был недоволен игрой в защите – атакующие футболисты либо вообще не возвращались в оборону, либо делали это слишком медленно. Карло потребовал от команды реакции на его слова и улучшений в следующих матчах, иначе он будет что-то менять в стартовом составе.
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