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Испания
10 февраля 2025, 20:14 | Обновлено 10 февраля 2025, 20:31
2181
1

«Будут перемены». Анчелотти разгневан поведением лидеров клуба

Наставник мадридского «Реала» недоволен уровнем игры в последнем матче

10 февраля 2025, 20:14 | Обновлено 10 февраля 2025, 20:31
2181
1
«Будут перемены». Анчелотти разгневан поведением лидеров клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был разгневан из-за поведения некоторых футболистов в матче против «Атлетико» (1:1).

«В раздевалке итальянский тактик разразился гневной тирадой, которая затронула четырех игроков: Килиана Мбаппе, а также Джуда Беллингема , Винисиуса Жуниора и Родриго, которых в Мадриде прозвали фантастической четверкой», – сообщает источник.

Анчелотти недоволен, что эти футболисты во время атак «Реала» были сосредоточены на своих индивидуальных действиях и часто игнорировали своих партнеров, которые пребывали в более выгодных позициях.

Кроме того, наставник был недоволен игрой в защите – атакующие футболисты либо вообще не возвращались в оборону, либо делали это слишком медленно. Карло потребовал от команды реакции на его слова и улучшений в следующих матчах, иначе он будет что-то менять в стартовом составе.

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Николай Титюк Источник: Footmercato
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didora
Накінець допетрали! Хіба незрозуміло що куча зірок в одній команді нічого хорошого не сулить. Приклад той же ПСЖ.
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