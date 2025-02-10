«Будут перемены». Анчелотти разгневан поведением лидеров клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был разгневан из-за поведения некоторых футболистов в матче против «Атлетико» (1:1).

«В раздевалке итальянский тактик разразился гневной тирадой, которая затронула четырех игроков: Килиана Мбаппе, а также Джуда Беллингема , Винисиуса Жуниора и Родриго, которых в Мадриде прозвали фантастической четверкой», – сообщает источник.

Анчелотти недоволен, что эти футболисты во время атак «Реала» были сосредоточены на своих индивидуальных действиях и часто игнорировали своих партнеров, которые пребывали в более выгодных позициях.

Кроме того, наставник был недоволен игрой в защите – атакующие футболисты либо вообще не возвращались в оборону, либо делали это слишком медленно. Карло потребовал от команды реакции на его слова и улучшений в следующих матчах, иначе он будет что-то менять в стартовом составе.