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Нидерланды
10 февраля 2025, 19:57 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:17
2543
3

Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона

«Фейеноорд» заинтересован в услугах наставника донецкого клуба

10 февраля 2025, 19:57 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:17
2543
3
Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Нидерландский «Фейеноорд» остался без главного тренера – Брайан Приске был уволен с должности наставника из-за неудовлетворительных результатов.

Руководство команды пытается в кратчайшие сроки найти замену для специалиста из Дании, который возглавлял «Фейеноорд» с лета 2024 года.

Одним из приоритетных кандидатов на эту должность является главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич. Представители нидерландского клуба уже обсуждали с наставником возможность покинуть украинский чемпионат. Окончательное решение будет принимать руководство «горняков» – пока неизвестно, согласятся ли отпустить Пушича посредине сезона.

В ближайшее время обязанности главного тренера будет выполнять Паскаль Бойсхарт, который ранее работал с молодежной командой. Стоит заметить, что уже 12 февраля «Фейеноорд» проведет матч плей-офф Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

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Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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avk2307
Все может быть конечно, но Фейенорд перед тем как уволить тренера наверное подумал о вариантах замены.
А с таким успехом Пушич и в Дортмунде мог быть или интересовались им, но его там нет...
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0
didora
Та суть не в тому хто куди йде. Для чого зимою купляли тих бразильців? Прийде новий тренер і скаже, що вони йому не підходять. Грошики тю тю на вітер. Про це подумали?
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-1
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