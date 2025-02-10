Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона

Нидерландский «Фейеноорд» остался без главного тренера – Брайан Приске был уволен с должности наставника из-за неудовлетворительных результатов.

Руководство команды пытается в кратчайшие сроки найти замену для специалиста из Дании, который возглавлял «Фейеноорд» с лета 2024 года.

Одним из приоритетных кандидатов на эту должность является главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич. Представители нидерландского клуба уже обсуждали с наставником возможность покинуть украинский чемпионат. Окончательное решение будет принимать руководство «горняков» – пока неизвестно, согласятся ли отпустить Пушича посредине сезона.

В ближайшее время обязанности главного тренера будет выполнять Паскаль Бойсхарт, который ранее работал с молодежной командой. Стоит заметить, что уже 12 февраля «Фейеноорд» проведет матч плей-офф Лиги чемпионов против итальянского «Милана».