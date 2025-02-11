Таловеров пригласил Мудрика играть в Чемпионшип после победы с Ливерпулем

Защитник сборной Украины и «Плимута» Максим Таловеров рассказал, каких бы украинцев хотел бы увидеть в английской команде

«Каких трех украинцев хотел бы увидеть рядом с собой в Плимуте? Хотел бы увидеть рядом с собой в воротах Трубина, в полузащите Судакова, а в нападении – Мудрика. Чтобы собрать всю свою банду и быть вместе. Дай Бог, мы еще сыграем вместе много игр. Будет ли это за национальную сборную или за какой-то один клуб, никогда не знаешь», – сказал Таловеров.

Ранее «Плимут» вместе с Таловеровым сенсационно выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии.