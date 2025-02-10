Ливерпуль – четвертый лидер в истории АПЛ по интересным антидостижениям

«Ливерпуль» стал четвертым лидером в истории Премьер-лиги, который выбыл из Кубка Англии после поражения от команды низшего дивизиона.

9 февраля состоялся поединок Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Плимут». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Харди забил победный гол с пенальти на 53-й минуте матча.

Последний подобный случай случился в сезоне 2017/18, когда «Манчестер Сити» вылетел в 1/8 финала после поражения от «Уигана» (0:1). Предыдущие два инцидента произошли в сезонах 2014/15 (1/16 финала: «Челси» – «Брентфорд» 2:4) и 2001/02 (1/32 финала: «Лидс» – «Кардифф» 1:2).

«Плимут» вместе с Таловеровым прошел в следующий раунд турнира.