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  4. Ливерпуль – четвертый лидер в истории АПЛ по интересным антидостижениям
Кубок Англии
10 февраля 2025, 19:28 |
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Ливерпуль – четвертый лидер в истории АПЛ по интересным антидостижениям

Мерсисайдцы вылетели из Кубка Англии после поражения от «Плимута»

10 февраля 2025, 19:28 |
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Ливерпуль – четвертый лидер в истории АПЛ по интересным антидостижениям
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» стал четвертым лидером в истории Премьер-лиги, который выбыл из Кубка Англии после поражения от команды низшего дивизиона.

9 февраля состоялся поединок Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Плимут». Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Харди забил победный гол с пенальти на 53-й минуте матча.

Последний подобный случай случился в сезоне 2017/18, когда «Манчестер Сити» вылетел в 1/8 финала после поражения от «Уигана» (0:1). Предыдущие два инцидента произошли в сезонах 2014/15 (1/16 финала: «Челси» – «Брентфорд» 2:4) и 2001/02 (1/32 финала: «Лидс» – «Кардифф» 1:2).

«Плимут» вместе с Таловеровым прошел в следующий раунд турнира.

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Ливерпуль Кубок Англии по футболу Плимут статистика Максим Таловеров Манчестер Сити Челси Лидс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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