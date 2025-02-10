ВИДЕО. Грозит тюрьма. Экс-игроки Шахтера и Динамо подрались с фанатами

Пять футболистов греческого клуба ПАОК попали в неприятную ситуацию – после матча сцепились на парковке с болельщиками. С фанатами дрались также и некоторые представители тренерского штаба и персонала.

Полиция возбудила уголовное дело – экс-игрокам украинских клубов Тайсону, Томашу Кендзере и другим футболистам грозит реальный срок (до трех месяцев).

Пока идут разбирательства, представители ПАОКа были отстранены на десять дней, однако футболисты могут помочь греческому клубу в еврокубках.

ВИДЕО. Конфликт между игроками ПАОКа и болельщиками