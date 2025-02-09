Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе

В декабре 2024 года после матча греческого ПАОК на парковке некоторые футболисты, представители тренерского штаба и технического персонала клуба подрались с болельщиками.

По информации SDNA, по этому делу было возбуждено уголовное дело против 5 игроков ПАОК, среди которых бывший защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера и экс-вингер донецкого «Шахтера» Тайсон.

Пока футболистов отстранили от матчей чемпионата Греции на 10 дней, но они смогут принять участие в поединках еврокубков.

Ранее за эту же драку с болельщиками на 4 месяца был отстранен от футбола главный тренер ПАОК Разван Луческу – сын известного украинским болельщикам коуча Мирчи Луческу.