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Греция
09 февраля 2025, 13:38 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:34
3788
0

Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе

У Томаша Кендзеры и Тайсона проблемы с законом в Греции

09 февраля 2025, 13:38 | Обновлено 09 февраля 2025, 14:34
3788
0
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон и Томаш Кендзера

В декабре 2024 года после матча греческого ПАОК на парковке некоторые футболисты, представители тренерского штаба и технического персонала клуба подрались с болельщиками.

По информации SDNA, по этому делу было возбуждено уголовное дело против 5 игроков ПАОК, среди которых бывший защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера и экс-вингер донецкого «Шахтера» Тайсон.

Пока футболистов отстранили от матчей чемпионата Греции на 10 дней, но они смогут принять участие в поединках еврокубков.

Ранее за эту же драку с болельщиками на 4 месяца был отстранен от футбола главный тренер ПАОК Разван Луческу – сын известного украинским болельщикам коуча Мирчи Луческу.

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Томаш Кендзера Тайсон ПАОК чемпионат Греции по футболу криминал болельщики фанаты драка с болельщиками
Дмитрий Вус Источник: SDNA
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