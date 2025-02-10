Новичок «Александрии» Антон Боль рассказал о своем трансфере из киевского «Динамо»:

«Вариант с «Александрией» уже давно имел в виду, еще перед тем, как я шел в аренду в «Зарю». Но тогда я выбрал «Зарю» из-за того, что они играли в еврокубках на тот момент.

Я выбрал 86-й номер. В «Динамо» под 73-м я на сборах только был. В «Динамо» у меня в конце уже был 3-й номер, а сейчас из тех номеров, которые я выбирал, мне ничего не нравилось. Там был большой выбор, но, например, такие обычные, как 3-й, 4-й, были заняты.

Живу с Георгием Ермаковым. Мы уже были знакомы по сборной. В принципе я почти половину команды знаю. С кем-то пересекался либо в «Динамо», либо в «Заре», с кем-то в сборной. Поэтому с адаптацией проблем нет».

Антон БОЛЬ: «Вариант с Александрией уже давно имел в виду»