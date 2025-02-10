Сергей РЫБАЛКА: «Аматорская лига ничем не отличается от Первой или Второй»

Украинский футболист Сергей Рыбалка, который выступает за любительский клуб «Лесное» оценил уровень любительских команд и представителей Первой и Второй лиг:

«В аматорском футболе сейчас достаточно высокий уровень. Он ничем не отличается от Первой или Второй лиг. Мы встречались в товарищеских матчах с такими командами и поняли, что разницы между нами нет никакой.

Я уверен, что ФК «Лесное» в Первой лиге точно не пасли бы задних. Вероятно, могли бы побороться за четверку лучших команд. Есть стереотип, что аматрский футбол слабый, но это давно не так», – считает Рыбалка.

Ранее экс-игрок «Динамо» рассказал, где собирается продолжить свою карьеру.