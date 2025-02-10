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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 16:28 |
1006
2

Экс-игрок Динамо: «Никуда переходить не собираюсь. В 30 лет тебя списывают»

Сергей Рыбалка рассказал, в каком клубе продолжит карьеру

10 февраля 2025, 16:28 |
1006
2
Экс-игрок Динамо: «Никуда переходить не собираюсь. В 30 лет тебя списывают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Рыбалка

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, который ныне выступает за любительский клуб «Лесное», поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры:

«Буду выступать в этой команде, никуда переходить не собираюсь. В украинском футболе, когда исполняется 30 лет, тебя списывают. Считают ветераном, хотя ты можешь играть не хуже, чем молодые футболисты. У нас менталитет такой.

У меня нет желания проситься в другие клубы и не особо надеюсь, что мне предложат какие-то варианты. Хочу помочь этому клубу развиваться. Руководство ставит очень амбициозные цели, будем двигаться в этом направлении», – сообщил Рыбалка.

Футболист ранее длительное время играл в составе киевского «Динамо», имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Чехии. В сезоне 2023/24 провел 17 матчей в составе черкасского ЛНЗ (17 матчей, один гол).

Ранее сообщалось, что Рыбалка получил тренерскую лицензию.

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Николай Титюк Источник: FootballHub
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Комментарии 2
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OKs100
Это правда. В 30 списывают, но дебютируют футболисты в 23-24 года, и до 27 считаются молодыми и перспективными.
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+1
SHN
Тут ещё надо разобраться кто и кого списал
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0
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