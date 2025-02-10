Экс-игрок Динамо: «Никуда переходить не собираюсь. В 30 лет тебя списывают»

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка, который ныне выступает за любительский клуб «Лесное», поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры:

«Буду выступать в этой команде, никуда переходить не собираюсь. В украинском футболе, когда исполняется 30 лет, тебя списывают. Считают ветераном, хотя ты можешь играть не хуже, чем молодые футболисты. У нас менталитет такой.

У меня нет желания проситься в другие клубы и не особо надеюсь, что мне предложат какие-то варианты. Хочу помочь этому клубу развиваться. Руководство ставит очень амбициозные цели, будем двигаться в этом направлении», – сообщил Рыбалка.

Футболист ранее длительное время играл в составе киевского «Динамо», имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Чехии. В сезоне 2023/24 провел 17 матчей в составе черкасского ЛНЗ (17 матчей, один гол).

Ранее сообщалось, что Рыбалка получил тренерскую лицензию.