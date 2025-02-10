Экс-игрок Динамо: «Не могли победить, поэтому решили сменить прически»

Бывший игрок киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин рассказал об интересном случае в Лиге чемпионов в сезоне 2000/01:

– Зачем перед матчем с «Манчестер Юнайтед» вы всей командой подстриглись наголо?

– Какая-то черная полоса у нас тогда случилась. Что-то шло не так, не могли победить. Неудачно начали групповой турнир в Лиге чемпионов. Проиграли в Эйндховене (1:2). Вот мы и собрались всей командой в ресторане «Пантагрюэль» у Золотых ворот – поговорить о том, что нам дальше делать, что нужно поменять. В результате решили сменить прически.

– Это правда, что когда вас всех увидел Лобановский, то был немного растерян? Говорил, что нужно с этим что-то делать.

– Валерий Васильевич был умным человеком. Поэтому он понял нас и воспринял все это нормально. Этот поступок позволил нам поднять командный дух. Где-то помогло, мы ведь сыграли вничью с «Манчестером Юнайтед». А если бы выиграли, то результат был бы вполне закономерным, – считает Дмитрулин.