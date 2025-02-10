Случайно не сестры? Не списывай точь-в-точь: Кудерметова отхватила 0:6, 0:6

21-летняя «нейтралка» Полина Кудерметова, которую на болотах приписали к будущим звездам после выхода в финал турнира WTA 500 в Брисбене на старте сезона, завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

И сделала это самым удивительным способом. На старте соревнований она получила две баранки от 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной (тоже «нейтральная» россиянка).

Касаткина разбила оппонентку со счетом 6:0, 6:0 за 42 минуты. Следующей ее соперницей будет Элина Аванесян – зашифрованная под Армению россиянка. А Кудерметова в основу пробилась после того, как получила статус лаки-лузера, проиграв в финале отбора Алише Паркс. К слову, Паркс в основной сетке уже прошла еще одну представительницу страны 404 – Диану Шнайдер (WTA 13).

Но самое забавное, что 5 февраля, на прошлой неделе, старшая сестра Полины Вероника Кудерметова опозорилась таким же образом. Она проиграла в 1-м раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби Белинде Бенчич 0:6, 0:6.

К слову, Вероника из Дохи тоже уже вылетела. После пройденного сита квалификации она уступила Магде Линетт в 1/32 финала. Полька победила 3:6, 6:0, 6:4. Еще одна баранка в копилку семейства Кудерметовых.