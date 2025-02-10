Загребское Динамо уволило спортивного директора. Каннаваро пока остается
Марко Марич покинул пост, а информация о приходе Желько Сопича неправдива
Загребское «Динамо» опровергло ложную информацию, опубликованную в издании 24sata, в которой отмечалось, что после неудач команды главный тренер Фабио Каннаваро покидает свой пост, а также клуб вступил в переговоры с возможным новым коучем Желько Сопичем.
В заявлении клуба указано, что 51-летний Фабио Каннаваро, который возглавил коллектив в конце декабря, остается главным тренером первой команды Динамо, а клуб полностью его поддерживает:
«Все утверждения о его уходе, а также о возможных заменах, полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах. Динамо под руководством Каннаваро продолжает подготовку к следующим матчам и сосредоточено исключительно на спортивных целях в продолжении сезона, и это стало итогом совместной встречи тренера и руководства клуба».
Однако в Динамо приняли решение, что Марко Марич больше не будет работать спортивным директором клуба: «Марич покинет свой пост немедленно, а о новых решениях, связанных с этой позицией, клуб своевременно уведомит общественность».
В загребском клубе отметили, что это решение было принято по организационным причинам и поблагодарили Марка за его вклад в работу клуба: «Наша общая задача – продолжить движение вперед к новым спортивным успехам».
GNK Dinamo ovim putem demantira netočne informacije objavljene u članku 24sata, u kojima se navodi da je trener Fabio Cannavaro stavio mandat na raspolaganje te da je klub stupio u kontakt sa Željkom Sopićem.— GNK Dinamo (@gnkdinamo) February 9, 2025
Fabio Cannavaro ostaje glavni trener prve momčadi GNK Dinama, a klub u… pic.twitter.com/s1T7I99Wfq
Uprava GNK Dinamo donijela je odluku da Marko Marić više nije sportski direktor kluba, te ga osobno obavijestila o tome.— GNK Dinamo (@gnkdinamo) February 9, 2025
Marić će funkciju napustiti odmah, a o novim odlukama vezanim za tu poziciju klub će pravodobno obavijestiti javnost.
“Ova teška odluka donesena je uslijed… pic.twitter.com/p34wI7KBud
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/32 финала начнется 10 февраля, ориентировочно в 16:00 по Киеву
Мичел разочарован последними результатами