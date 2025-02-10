Загребское Динамо уволило спортивного директора. Каннаваро пока остается

Загребское «Динамо» опровергло ложную информацию, опубликованную в издании 24sata, в которой отмечалось, что после неудач команды главный тренер Фабио Каннаваро покидает свой пост, а также клуб вступил в переговоры с возможным новым коучем Желько Сопичем.

В заявлении клуба указано, что 51-летний Фабио Каннаваро, который возглавил коллектив в конце декабря, остается главным тренером первой команды Динамо, а клуб полностью его поддерживает:

«Все утверждения о его уходе, а также о возможных заменах, полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах. Динамо под руководством Каннаваро продолжает подготовку к следующим матчам и сосредоточено исключительно на спортивных целях в продолжении сезона, и это стало итогом совместной встречи тренера и руководства клуба».

Однако в Динамо приняли решение, что Марко Марич больше не будет работать спортивным директором клуба: «Марич покинет свой пост немедленно, а о новых решениях, связанных с этой позицией, клуб своевременно уведомит общественность».

В загребском клубе отметили, что это решение было принято по организационным причинам и поблагодарили Марка за его вклад в работу клуба: «Наша общая задача – продолжить движение вперед к новым спортивным успехам».

GNK Dinamo ovim putem demantira netočne informacije objavljene u članku 24sata, u kojima se navodi da je trener Fabio Cannavaro stavio mandat na raspolaganje te da je klub stupio u kontakt sa Željkom Sopićem.



Fabio Cannavaro ostaje glavni trener prve momčadi GNK Dinama, a klub u… pic.twitter.com/s1T7I99Wfq — GNK Dinamo (@gnkdinamo) February 9, 2025