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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 16:56 | Обновлено 10 февраля 2025, 17:12
168
0

Загребское Динамо уволило спортивного директора. Каннаваро пока остается

Марко Марич покинул пост, а информация о приходе Желько Сопича неправдива

10 февраля 2025, 16:56 | Обновлено 10 февраля 2025, 17:12
168
0
Загребское Динамо уволило спортивного директора. Каннаваро пока остается
ФК Динамо Загреб. Фабио Каннаваро

Загребское «Динамо» опровергло ложную информацию, опубликованную в издании 24sata, в которой отмечалось, что после неудач команды главный тренер Фабио Каннаваро покидает свой пост, а также клуб вступил в переговоры с возможным новым коучем Желько Сопичем.

В заявлении клуба указано, что 51-летний Фабио Каннаваро, который возглавил коллектив в конце декабря, остается главным тренером первой команды Динамо, а клуб полностью его поддерживает:

«Все утверждения о его уходе, а также о возможных заменах, полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах. Динамо под руководством Каннаваро продолжает подготовку к следующим матчам и сосредоточено исключительно на спортивных целях в продолжении сезона, и это стало итогом совместной встречи тренера и руководства клуба».

Однако в Динамо приняли решение, что Марко Марич больше не будет работать спортивным директором клуба: «Марич покинет свой пост немедленно, а о новых решениях, связанных с этой позицией, клуб своевременно уведомит общественность».

В загребском клубе отметили, что это решение было принято по организационным причинам и поблагодарили Марка за его вклад в работу клуба: «Наша общая задача – продолжить движение вперед к новым спортивным успехам».

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Загреб
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