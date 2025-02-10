17-летний голкипер Максим Роенко провел первую тренировку с основной командой Динамо.

Именно в таком же возрасте к тренеру вратарей Михаилу Михайлову пришел Александр Шовковский.

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги в Турции.

Следующий контрольный матч Динамо сыграет 10 февраля. Соперником киевлян в этой игре станет датский «Эсбьерг».

ВИДЕО. Как 17-летний голкипер провел первую тренировку с основой Динамо