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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 14:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:31
77
0

ВИДЕО. Как 17-летний голкипер провел первую тренировку с основой Динамо

Киевская команда в Турции продолжает подготовку ко второму сезону УПЛ

10 февраля 2025, 14:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:31
77
0
ВИДЕО. Как 17-летний голкипер провел первую тренировку с основой Динамо
ФК Динамо. Максим Роенко

17-летний голкипер Максим Роенко провел первую тренировку с основной командой Динамо.

Именно в таком же возрасте к тренеру вратарей Михаилу Михайлову пришел Александр Шовковский.

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги в Турции.

Следующий контрольный матч Динамо сыграет 10 февраля. Соперником киевлян в этой игре станет датский «Эсбьерг».

ВИДЕО. Как 17-летний голкипер провел первую тренировку с основой Динамо

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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