Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 14:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:31
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ВИДЕО. Как 17-летний голкипер провел первую тренировку с основой Динамо
Киевская команда в Турции продолжает подготовку ко второму сезону УПЛ
10 февраля 2025, 14:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:31
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17-летний голкипер Максим Роенко провел первую тренировку с основной командой Динамо.
Именно в таком же возрасте к тренеру вратарей Михаилу Михайлову пришел Александр Шовковский.
Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги в Турции.
Следующий контрольный матч Динамо сыграет 10 февраля. Соперником киевлян в этой игре станет датский «Эсбьерг».
ВИДЕО. Как 17-летний голкипер провел первую тренировку с основой Динамо
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