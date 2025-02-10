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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 16:07 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:10
338
0

Два спарринга за день. Динамо сообщило, с кем проведет следующие матчи

16 февраля команда Шовковского сыграет с клубами РФШ Рига и Петрокуб

10 февраля 2025, 16:07 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:10
338
0
Два спарринга за день. Динамо сообщило, с кем проведет следующие матчи
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку в Турции ко второй части сезона в чемпионате Украины.

Произошли изменения в расписании контрольных матчей команды. Стало известно о двух спаррингах, которые киевская команда проведет в воскресенье, 16 февраля.

16 февраля в 10:00 подопечные Александра Шовковского сыграют с латвийским клубом РФШ Рига, с которым недавно встречались на основном этапе Лиги Европы и победили со счетом 1:0.

16 февраля в 16:00 проведут товарищеский поединок с командой «Петрокуб» из города Хынчешты (Молдова).

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Петрокуб Хынчешты Динамо - РФШ
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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