Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 16:07 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:10
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Два спарринга за день. Динамо сообщило, с кем проведет следующие матчи
16 февраля команда Шовковского сыграет с клубами РФШ Рига и Петрокуб
10 февраля 2025, 16:07 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:10
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку в Турции ко второй части сезона в чемпионате Украины.
Произошли изменения в расписании контрольных матчей команды. Стало известно о двух спаррингах, которые киевская команда проведет в воскресенье, 16 февраля.
16 февраля в 10:00 подопечные Александра Шовковского сыграют с латвийским клубом РФШ Рига, с которым недавно встречались на основном этапе Лиги Европы и победили со счетом 1:0.
16 февраля в 16:00 проведут товарищеский поединок с командой «Петрокуб» из города Хынчешты (Молдова).
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