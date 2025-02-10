Два спарринга за день. Динамо сообщило, с кем проведет следующие матчи

Киевское «Динамо» продолжает подготовку в Турции ко второй части сезона в чемпионате Украины.

Произошли изменения в расписании контрольных матчей команды. Стало известно о двух спаррингах, которые киевская команда проведет в воскресенье, 16 февраля.

16 февраля в 10:00 подопечные Александра Шовковского сыграют с латвийским клубом РФШ Рига, с которым недавно встречались на основном этапе Лиги Европы и победили со счетом 1:0.

16 февраля в 16:00 проведут товарищеский поединок с командой «Петрокуб» из города Хынчешты (Молдова).