Молодежные турниры10 февраля 2025, 15:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:02
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Шахтер U-19 прибыл в Германию на матч с Хоффенхаймом и провел тренировку
Вечером 11 февраля будет сыгран поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
10 февраля 2025, 15:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:02
165
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Донецкий «Шахтер» U-19 прибыл в Германию и провел тренировку в преддверии важной игры Юношеской лиги УЕФА.
Команда Алексея Белика завершила работу на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Во вторник юношеская команда горняков сыграет с «Хоффенхаймом» U-19 в 1/16 финала ЮЛУ.
11 февраля в 19:00 команды проведут матч на арене «Дитмар-Хопп-Штадион» в Хоффенхайме.
ВИДЕО. Шахтер U-19 прибыл в Германию на матч ЮЛУ и провел тренировку
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