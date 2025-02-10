Шахтер U-19 прибыл в Германию на матч с Хоффенхаймом и провел тренировку

Донецкий «Шахтер» U-19 прибыл в Германию и провел тренировку в преддверии важной игры Юношеской лиги УЕФА.

Команда Алексея Белика завершила работу на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Во вторник юношеская команда горняков сыграет с «Хоффенхаймом» U-19 в 1/16 финала ЮЛУ.

11 февраля в 19:00 команды проведут матч на арене «Дитмар-Хопп-Штадион» в Хоффенхайме.

ВИДЕО. Шахтер U-19 прибыл в Германию на матч ЮЛУ и провел тренировку