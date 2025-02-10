БЕЛИК: «Шахтер U-19 постарается навязать Хоффенхайму свою модель игры»

Головний тренер юнацької команди «Шахтаря» Олексій Бєлік підбив підсумки роботи на навчально-тренувальних зборах і поділився очікуваннями від протистояння з «Хоффенхаймом» U-19 у Юнацькій лізі УЄФА:

– «Шахтар» U-19 завершив програму спарингів на зборах у Туреччині контрольним матчем із «Брюлем». Наскільки інформативною виявилася ця гра та які висновки можна зробити за підсумками всіх спарингів?

– Ми поступилися «Брюлю», але слід розуміти, що грали проти дорослої команди, де виступають уже сформовані футболісти. У поєдинку з «Брюлем» ми використали фактично на 80 відсотків склад, який протистоятиме «Хоффенхайму» U-19. Сподобалося, що, попри гру з дорослою командою, ми намагалися тримати м’яч і були креативними. Після перерви ми здійснили ротацію, на поле вийшли молодші виконавці. Поступилися через дві помилки, але варто розуміти, що молоді дуже складно уникати помилок, коли граєш із дорослими футболістами, де темп і агресивність значно вищі за ті, до яких вони звикли. До цього ми грали з юнацькою збірною Словаччини U-19 складом молодших гравців, які виступають за «Шахтар» U17, і перемогли з рахунком 1:0. Загалом я задоволений ставленням хлопців до тренувального процесу та контрольних матчів. Найголовніше завдання – набрати оптимальну форму, і ми його виконали. Футболісти в зустрічах із дорослими суперниками отримали інформацію щодо інтенсивності та форми, яких слід прагнути.

– У якому фізичному стані команда підходить до матчу Юнацької ліги УЄФА з «Хоффенхаймом» U-19? Чи вдалося реалізувати все заплановане під час зборів?

– Фактично всю заплановану програму ми виконали, за винятком кількох тренувань. Одна річ – навантажувати молодих гравців, які тільки відходять від юнацького футболу, і геть інша – дорослих виконавців. Ми не пропонували футболістам нічого екстраординарного, а виконували той обсяг роботи, який необхідний молодим гравцям, адже розуміємо, що їхній організм під великими обсягами навантажень перебуває у стані формування. Фізичний стан команди на хорошому рівні, проте найкращою перевіркою цього буде офіційна зустріч – матч із «Хоффенхаймом» U-19 продемонструє наш реальний фізичний стан.

– Чи можете назвати футболістів, які продемонстрували найбільший прогрес протягом підготовчого періоду?

– Не хочу нікого виокремлювати щодо прогресу, адже хочу вірити, що вся команда прогресує. Утім, група молодих виконавців, для яких це перші збори в «Шахтарі» U-19, виконала весь запланований обсяг роботи, і не було тих, хто підходив до занять із поганим настроєм. Навпаки, вони розуміють, що виконують важку роботу, яка необхідна в першу чергу їм. Задоволений їхнім бажанням і наполегливістю. Досвідчені гравці з такою ж відданістю виконали весь обсяг запропонованої програми. Щодо прогресу, то оцінюватимемо його за результатами офіційних зустрічей, хоча вважаю, що ми перебуваємо в хорошому фізичному стані, котрий дозволить продемонструвати інтелектуальні й технічні навички на полі. Підсумки щодо прогресу підбиватимемо вже наприкінці сезону.

– Чого очікуєте від зустрічі з «Хоффенхаймом» U-19? Які, на вашу думку, сильні сторони має суперник?

– Разом із тренерським штабом переглянули кілька зустрічей «Хоффенхайма» U-19 та зібрали багато інформації. Не можу стверджувати, наскільки вони інформативні, адже їхній чемпіонат проходить у групах за регіональним поділом, на мій погляд, перше коло чемпіонату в них менш конкурентоспроможне, ніж друге. Фактично в «Хоффенхайма» U-19 тоді був лише один головний конкурент, якого вони перемогли. Після зимової перерви вони зіграли внічию з «Гамбургом» U-19 (1:1), і можу сказати, що «Хоффенхайм» U-19 – це команда, яка грає у вертикальний футбол, приділяє увагу контратакам і демонструє силовий футбол. Ми готові до такого стилю гри, проте вв’язуватися в такий футбол – не наш стиль, адже ми любимо грати завдяки техніці, інтелекту та взаємодії. Намагатимемося нав’язати власну модель гри, опонент пропонуватиме свою, а за підсумками зустрічі побачимо, хто був сильнішим.

– Протистояння складатиметься з одного матчу. Такий формат є перевагою чи, навпаки, недоліком?

– Оскільки ми не маємо змоги зіграти в Києві, не кажучи вже про Донецьк, то в принципі немає великої різниці, один матч чи два. Звісно, «Хоффенхайм» U-19 має невелику перевагу лише в тому, що гратиме на рідному полі зі своїми вболівальниками. Також може бути перевагою або недоліком те, що вони мали короткий відрізок ігрової перерви у внутрішньому чемпіонаті, вони вже зіграли з «Гамбургом» U-19, а сьогодні зустрінуться з «Айнтрахтом» U-19, а ми ще не проводили офіційних зустрічей. Умовно один тренер вважатиме, що офіційні матчі є перевагою, а інший – що за відсутності матчів у команди є більше часу на підготовку до гри. Але це все незначні нюанси, які не впливають на перевагу тієї чи іншої команди. Як я вже наголошував, перевага «Хоффенхайма» U-19 лише в тому, що гра на їхньому домашньому полі.

– Що відомо про кадрову ситуацію команди напередодні відповідальної зустрічі?

– Є кадрові втрати через ушкодження та вірус, який впливає на гравців, які щойно набрали оптимальні кондиції. Утім на кожній позиції є хороша конкуренція. Футболісти повертаються до роботи, однак ми не можемо ризикувати їхнім здоров’ям і ухвалюватимемо остаточне рішення щодо кожного вже напередодні гри з «Хоффенхаймом» U-19.