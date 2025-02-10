Очень неожиданный вариант. В Мадриде нашли замену чемпиону мира
Хави Герра привлекает внимание мадридского «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» интересуется испанским полузащитником «Валенсии» Хави Геррой, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд рассматривает 21-летнего футболиста как замену аргентинцу Родриго Де Паулю, который может покинуть команду. Соглашение Родриго с «матрасниками» действует до лета 2026 года.
Вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году.
В текущем сезоне Хави Герра провел 24 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию после матча с «Реалом».
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