Очень неожиданный вариант. В Мадриде нашли замену чемпиону мира

Мадридский «Атлетико» интересуется испанским полузащитником «Валенсии» Хави Геррой, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 21-летнего футболиста как замену аргентинцу Родриго Де Паулю, который может покинуть команду. Соглашение Родриго с «матрасниками» действует до лета 2026 года.

Вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году.

В текущем сезоне Хави Герра провел 24 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию после матча с «Реалом».