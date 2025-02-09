«Мы могли выиграть». Пресс-конференция Симеоне после матча с Реалом

Аргентинский коуч мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию после матча 23-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», который завершился со счетом 1:1.

«Я думаю, что в первом тайме мы провели очень хорошую первую половину. В заключительных метрах мы не были столь клиническими, чтобы воспользоваться теми шансами, которые у нас были. Мы могли бы использовать их лучше. Во втором тайме все началось с их гола, они играли более интенсивно во второй половине. После 20 минут или около того у нас было больше важных моментов, Хулиан, Льоренте дважды, и в итоге все закончилось ничьей, где обе команды, вероятно, чувствуют, что могли бы взять больше».

«Я уважаю все мнения. Я вижу то, что вижу, то, что говорил раньше. Мы могли бы использовать наши шансы, наши контратаки, контроль вблизи штрафной немного лучше, с большей четкостью, как мы делали это в других играх. Во втором тайме это была уже другая игра, они больше давили. Они забили гол, потом попали в створ. И все закончилось именно так».

«У нас были шансы перехватить инициативу, но мы не смогли этого сделать. Это означало, что мы должны были сыграть вничью. Очевидно, что большую часть игры у нас было ощущение, что мы могли выиграть».

«Я думаю, что когда вышли Серлот и Корреа, Коке и Барриос в полузащите и пятеро сзади, у нас было больше оборонительной структуры. В ответном матче мы не угрожали им, и они контролировали игру, атакуя по обоим флангам. Эти изменения придали нам стабильности, чтобы бороться и пытаться выиграть игру до конца».

«В матче «Бильбао» – «Жирона» был назначен идентичный пенальти. У судьи была та же ситуация, VAR его назначил, все было одинаково».

«Я думаю, что судья провел игру наилучшим образом. Для некоторых захват от Себальоса – это красная карточка, или VAR мог бы дать красную карточку. Но очевидно, что судья и VAR не посчитали нужным вызывать его за это. Это была корректная игра».

Ранее сообщалось о том, что итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча с «Атлетико».