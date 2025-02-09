«Пошли на жертвы». Пресс-конфренция Анчелотти после матча с Атлетико

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 23-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико», который закончился со счетом 1:1.

«Я думаю, мы заслуживали большего. Это была очень хорошая игра во втором тайме. Первая половина была совершенно другой. Медленнее. Мы вышли с хорошими чувствами, особенно во втором тайме. Ситуация с пенальти повлияла на команду. До этого мы играли слишком медленно. Во втором тайме мы воспользовались преимуществом ширины поля. Вини и Родриго создали много опасных моментов. Это был близкий, конкурентный матч. Как я уже сказал, мы ушли с матча с ничьей, но воодушевленные. Команда была хороша во втором тайме».

«VAR дал свисток о назначении пенальти. Рефери был очень близко и видел все четко. Я видел еще один пенальти в матче «Атлетик» – «Жирона»... Люди в футболе этого не понимают».

«С точки зрения самоотдачи команда была хороша. Мы пошли на жертвы. Было понятно, что сделал «Атлетико» после того, как повел в счете. Защищаться и контратаковать. Мы хорошо действовали сзади. Тчуамени и Асенсио провели отличную игру. Мы были очень близки к победе».

«Идея заключалась в том, чтобы играть на внешней стороне и в первом тайме. Но иногда, когда блок расположен низко, Вини уходит внутрь в поисках задней линии. Но лучше быть терпеливым и играть снаружи. Гол, который мы забили, был один на один с Родриго, и Мбаппе его забил».

«Мы говорили о том, что нужно дать игре немного пространства. Мы хорошо вышли на второй тайм. Команда разочарована, потому что считает, что заслужила победу. Мы счастливы, мы лидеры. Это будет очень конкурентная лига. Это была очень напряженная неделя. До вторника у нас спокойная неделя».

«Себальос сыграл очень хорошо, как обычно. Вся команда внесла свой вклад. Вальверде провел отличный матч. Во вторник мы должны увидеть, как сыграла сегодня команда, как она восстановилась. Игра была очень напряженной. У тех, кто играл сегодня, есть преимущество».

«Расстановка может быть правильной. Мы играли в две линии по четыре человека, причем Беллингем был больше на периферии. Это сработало неплохо, я не помню, чтобы Куртуа совершал какие-то сэйвы. Обе линии сыграли хорошо. Килиан и Винисиус постарались опуститься назад и быть с командой».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» перед матчем с «Атлетико» провел Марсело, который завершил карьеру.