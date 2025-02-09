ФОТО. Реал перед матчем с Атлетико провел Марсело, который завершил карьеру

В субботу, 8 февраля, состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетико», который проходил на Эстадио Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Перед началом встречи мадридский клуб уделил несколько минут легенде «сливочных» – бразильскому защитнику Марсело. В «Реале» он провел 546 матчей, забил 38 голов и отдал 103 ассиста, а также выиграл 5 Лиг чемпионов, 6 чемпионатов Испании, 2 кубка Испании, 5 суперкубков Испании, 3 суперкубка УЕФА и 5 Клубных чемпионатов мира.

Бразилец несколько дней назад объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом игрока был «Флуминенсе».

Игроки испанского гранда сфотографировались с легендой клуба, а также бразильцу вручили футболку с автографами всех действующих игроков «бланкос».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» настроен на подписание 3 молодых защитников.