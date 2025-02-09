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Испания
09 февраля 2025, 02:02 | Обновлено 09 февраля 2025, 02:03
105
0

ФОТО. Реал перед матчем с Атлетико провел Марсело, который завершил карьеру

В Мадриде провели на «футбольную пенсию» легендарного игрока «сливочных»

09 февраля 2025, 02:02 | Обновлено 09 февраля 2025, 02:03
105
0
ФОТО. Реал перед матчем с Атлетико провел Марсело, который завершил карьеру
ФК Реал Мадрид

В субботу, 8 февраля, состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетико», который проходил на Эстадио Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Перед началом встречи мадридский клуб уделил несколько минут легенде «сливочных» – бразильскому защитнику Марсело. В «Реале» он провел 546 матчей, забил 38 голов и отдал 103 ассиста, а также выиграл 5 Лиг чемпионов, 6 чемпионатов Испании, 2 кубка Испании, 5 суперкубков Испании, 3 суперкубка УЕФА и 5 Клубных чемпионатов мира.

Бразилец несколько дней назад объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом игрока был «Флуминенсе».

Игроки испанского гранда сфотографировались с легендой клуба, а также бразильцу вручили футболку с автографами всех действующих игроков «бланкос».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» настроен на подписание 3 молодых защитников.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
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