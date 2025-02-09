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  4. Усиление обороны. Реал настроен на подписание 3 молодых защитников
Испания
09 февраля 2025, 01:17 |
160
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Усиление обороны. Реал настроен на подписание 3 молодых защитников

Джорджо Скальвини, Мигель Гутьеррес и Джон Арамбуру могут усилить оборону испанского гранда

09 февраля 2025, 01:17 |
160
0
Усиление обороны. Реал настроен на подписание 3 молодых защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Скальвини

Мадридский «Реал» рассматривает трансферы трех молодых защитников, сообщает Fichajes.

По информации источника, ими являются 22-летний венесуэлец Джон Арамбуру из «Реал Сосьедад», 21-летний итальянец Джорджо Скальвини из «Аталанты» и 23-летний испанец Мигель Гутьеррес, выступающий за «Жирону». В Мадриде рассматривают всех 3 футболистов как тех, которые могут усилить оборону команды на годы вперед.

В текущем сезоне Джон Арамбуру провел 28 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Джорджо Скальвини провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 27 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью.

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Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Джорджо Скальвини Мигель Гутьеррес Аталанта Жирона Реал Сосьедад
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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