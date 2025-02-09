Усиление обороны. Реал настроен на подписание 3 молодых защитников
Джорджо Скальвини, Мигель Гутьеррес и Джон Арамбуру могут усилить оборону испанского гранда
Мадридский «Реал» рассматривает трансферы трех молодых защитников, сообщает Fichajes.
По информации источника, ими являются 22-летний венесуэлец Джон Арамбуру из «Реал Сосьедад», 21-летний итальянец Джорджо Скальвини из «Аталанты» и 23-летний испанец Мигель Гутьеррес, выступающий за «Жирону». В Мадриде рассматривают всех 3 футболистов как тех, которые могут усилить оборону команды на годы вперед.
В текущем сезоне Джон Арамбуру провел 28 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Джорджо Скальвини провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 27 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью.
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