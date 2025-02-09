Усиление обороны. Реал настроен на подписание 3 молодых защитников

Мадридский «Реал» рассматривает трансферы трех молодых защитников, сообщает Fichajes.

По информации источника, ими являются 22-летний венесуэлец Джон Арамбуру из «Реал Сосьедад», 21-летний итальянец Джорджо Скальвини из «Аталанты» и 23-летний испанец Мигель Гутьеррес, выступающий за «Жирону». В Мадриде рассматривают всех 3 футболистов как тех, которые могут усилить оборону команды на годы вперед.

В текущем сезоне Джон Арамбуру провел 28 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Джорджо Скальвини провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Мигель Гутьеррес провел 27 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью.