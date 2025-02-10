Левый Берег анонсировал следующего соперника на сборах в Турции

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой очередной контрольный матч на сборах команда проведет с клубом «Кызылкум» из Узбекистана. Матч пройдет понедельник, 10 февраля, и начнется в 15:00 по Киеву.

Клуб из Навои непрерывно выступает в Суперлиге с 2000 года. Самым высоким достижением является пятое место в сезоне-2022 под руководством Николая Лазаревича. Сербский тренер с нового года снова работает с командой (сменил Жамшида Саидова). В прошлом сезоне «Кызылкум» чудом избежал стыков, финишировав на спасительной, 11-й строчке с отрывом в два очка от ташкентского «Олимпика». В начале 2000-х «Кызылкум» возглавлял первый чемпион Украины в составе «Таврии» Сергей Шевченко.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» отказался от услуг нигерийского защитника.