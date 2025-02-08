Левый Берег отказался от услуг нигерийского защитника
Киевская команда на сборах сыграет спарринг с клубом Кызылкум из Узбекистана
Как стало известно Sport.ua, нигерийский защитник Принс Эбенезер неудачно прошел просмотр в клубе УПЛ «Левый Берег» на сборах в Турции,
Он не произвел впечатление на тренерский штаб киевского клуба, и от его услуг решили отказаться.
Защитник Валерий Самар, который получил травму в январском спарринге с «Металлистом 1925», уже вернулся в строй.
10 февраля Левый Берег сыграет контрольный матч против команды «Кызылкум» из Узбекистана.
Также руководство клуба УПЛ ведет переговоры с потенциальным соперником, чтобы 17 февраля провести заключительный спарринг на турецком этапе подготовки.
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