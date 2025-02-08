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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 11:49 | Обновлено 08 февраля 2025, 11:56
215
0

Левый Берег отказался от услуг нигерийского защитника

Киевская команда на сборах сыграет спарринг с клубом Кызылкум из Узбекистана

08 февраля 2025, 11:49 | Обновлено 08 февраля 2025, 11:56
215
0
Левый Берег отказался от услуг нигерийского защитника
Принс Эбенезер

Как стало известно Sport.ua, нигерийский защитник Принс Эбенезер неудачно прошел просмотр в клубе УПЛ «Левый Берег» на сборах в Турции,

Он не произвел впечатление на тренерский штаб киевского клуба, и от его услуг решили отказаться.

Защитник Валерий Самар, который получил травму в январском спарринге с «Металлистом 1925», уже вернулся в строй.

10 февраля Левый Берег сыграет контрольный матч против команды «Кызылкум» из Узбекистана.

Также руководство клуба УПЛ ведет переговоры с потенциальным соперником, чтобы 17 февраля провести заключительный спарринг на турецком этапе подготовки.

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Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ
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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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