Спасение карьеры. Топ-талант Барселоны может перебраться в Германию

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист привлекает внимание немецкого гранда, который попытается реанимировать его карьеру.

В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назревает изменение в составе.