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  4. Спасение карьеры. Топ-талант Барселоны может перебраться в Германию
Германия
10 февраля 2025, 13:33 |
298
1

Спасение карьеры. Топ-талант Барселоны может перебраться в Германию

Ансу Фати может стать игроком дортмундской «Боруссии»

10 февраля 2025, 13:33 |
298
1
Спасение карьеры. Топ-талант Барселоны может перебраться в Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист привлекает внимание немецкого гранда, который попытается реанимировать его карьеру.

В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назревает изменение в составе.

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Ансу Фати трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Барселона Боруссия Дортмунд
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Saar
Спорт юей, взагалі, не вдається в значення слів. І повторюється.
ТОП-гравець, а особливо ТоП-талант-завжди бажаний в любій команді, за нього конкурують клуби. То як, за словами спорт юей, топ-таланта Барса його не тримає всима силами , а спихує в Дортмунд .
Це парадокс. Або ніякого топ-таланта Барса в ньому не бачить.
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