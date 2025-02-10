Спасение карьеры. Топ-талант Барселоны может перебраться в Германию
Ансу Фати может стать игроком дортмундской «Боруссии»
Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Fichajes.
По информации источника, 22-летний футболист привлекает внимание немецкого гранда, который попытается реанимировать его карьеру.
В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назревает изменение в составе.
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ТОП-гравець, а особливо ТоП-талант-завжди бажаний в любій команді, за нього конкурують клуби. То як, за словами спорт юей, топ-таланта Барса його не тримає всима силами , а спихує в Дортмунд .
Це парадокс. Або ніякого топ-таланта Барса в ньому не бачить.