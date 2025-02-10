Тяжелейшее решение для Флика. В Барселона назревает изменение в составе
Перед Хансом-Дитером Фликом стоит выбор между Гави и Дани Ольмо
Немецкому тренеру каталонской «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику предстоит сложный выбор основных игроков между несколькими своими полузащитниками, сообщает EL Nacional.
По информации источника, 59-летнему специалисту предстоит выбрать между Гави и Дани Ольмо. Незамений Педри, который проводит почти все матчи в стартовом составе, предпочитает играть в паре со вторым, но посадить Гави на скамью запасных – довольно сложное решение.
Считается, что именно желание Педри играть с Ольмо станет ключевым при выборы линии полузащиты на решающие матчи.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит интересный обмен игроками.
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