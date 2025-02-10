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Испания
10 февраля 2025, 12:06 |
401
0

Тяжелейшее решение для Флика. В Барселона назревает изменение в составе

Перед Хансом-Дитером Фликом стоит выбор между Гави и Дани Ольмо

10 февраля 2025, 12:06 |
401
0
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселона назревает изменение в составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкому тренеру каталонской «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику предстоит сложный выбор основных игроков между несколькими своими полузащитниками, сообщает EL Nacional.

По информации источника, 59-летнему специалисту предстоит выбрать между Гави и Дани Ольмо. Незамений Педри, который проводит почти все матчи в стартовом составе, предпочитает играть в паре со вторым, но посадить Гави на скамью запасных – довольно сложное решение.

Считается, что именно желание Педри играть с Ольмо станет ключевым при выборы линии полузащиты на решающие матчи.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит интересный обмен игроками.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Гави Педри Дани Ольмо
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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