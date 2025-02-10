Тяжелейшее решение для Флика. В Барселона назревает изменение в составе

Немецкому тренеру каталонской «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику предстоит сложный выбор основных игроков между несколькими своими полузащитниками, сообщает EL Nacional.

По информации источника, 59-летнему специалисту предстоит выбрать между Гави и Дани Ольмо. Незамений Педри, который проводит почти все матчи в стартовом составе, предпочитает играть в паре со вторым, но посадить Гави на скамью запасных – довольно сложное решение.

Считается, что именно желание Педри играть с Ольмо станет ключевым при выборы линии полузащиты на решающие матчи.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит интересный обмен игроками.