Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Виктор Дьокереш и Витор Роке могут сменить клубы
Каталонская «Барселона» рассматривает шведского страйкера лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша как замену Роберта Левандовски, сообщает El Nacional.
По информации источника, испанский клуб хочет опередить другие европейские гранды, заинтересованные в подписании 26-летнего шведа, предложив обмен на Витора Роке, который на данный момент выступает в аренде за «Бетис». Формат сделки: деньги + игрок.
В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 34 матча на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флик разочарован звездой «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета смотрела матч дистанционно
Подопечные Роберта Калабера выиграли домашний турнир