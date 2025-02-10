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Испания
10 февраля 2025, 11:40 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:06
1213
1

Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками

Виктор Дьокереш и Витор Роке могут сменить клубы

10 февраля 2025, 11:40 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:06
1213
1
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Каталонская «Барселона» рассматривает шведского страйкера лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша как замену Роберта Левандовски, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский клуб хочет опередить другие европейские гранды, заинтересованные в подписании 26-летнего шведа, предложив обмен на Витора Роке, который на данный момент выступает в аренде за «Бетис». Формат сделки: деньги + игрок.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 34 матча на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик разочарован звездой «Барселоны».

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Виктор Дьекереш Витор Роке Роберт Левандовски Спортинг Лиссабон Барселона Бетис трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Saar
Маючи таку статистику і всього 74 млн.! А деяких гравців Реала і Барси, яким по 19 -20 років, нічого ще х себе не показали і трансфермаркет оцінює в 100-120 млн... брєдятина!
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