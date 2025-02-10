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Испания
10 февраля 2025, 10:49 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:50
1928
0

Не на том уровне. Флик разочарован звездой Барселоны

Немецкий тренер не в восторге от игры Рональда Араухо

10 февраля 2025, 10:49 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:50
1928
0
Не на том уровне. Флик разочарован звездой Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не доволен уровнем уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист сделал такой вывод после матча с «Севильей». Единственный пропущенный мяч был по вине 25-летнего футболиста, удержавшего линию офсайда слишком низко. В свою очередь Пау Кубарси наоборот больше впечатляет Флика своей игрой.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Юнайтед» готовит трансфер именитого игрока «Барселоны».

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Рональд Араухо Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Севилья
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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