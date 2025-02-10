Не на том уровне. Флик разочарован звездой Барселоны
Немецкий тренер не в восторге от игры Рональда Араухо
Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не доволен уровнем уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летний специалист сделал такой вывод после матча с «Севильей». Единственный пропущенный мяч был по вине 25-летнего футболиста, удержавшего линию офсайда слишком низко. В свою очередь Пау Кубарси наоборот больше впечатляет Флика своей игрой.
В текущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ман Юнайтед» готовит трансфер именитого игрока «Барселоны».
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