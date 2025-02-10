Диамант Ла-Масии. Ман Юнайтед готовит трансфер именитого игрока Барселоны

Испанский левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 40 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Трансфер может состояться летом. В каталонском гранде пока не определились отпустят ли игрока за данную суму.

Алехандро Бальде является воспитанником «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Алехандро Бальде провел 31 матч на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 6 ассистов. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик дал зеленый свет на выход полузащитника «Барселоны».