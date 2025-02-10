Диамант Ла-Масии. Ман Юнайтед готовит трансфер именитого игрока Барселоны
Алехандро Бальде привлекает внимание английского гранда
Испанский левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.
По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 40 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Трансфер может состояться летом. В каталонском гранде пока не определились отпустят ли игрока за данную суму.
Алехандро Бальде является воспитанником «сине-гранатовых».
В текущем сезоне Алехандро Бальде провел 31 матч на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 6 ассистов. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флик дал зеленый свет на выход полузащитника «Барселоны».
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