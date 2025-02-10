Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диамант Ла-Масии. Ман Юнайтед готовит трансфер именитого игрока Барселоны
Англия
10 февраля 2025, 10:27 |
283
0

Диамант Ла-Масии. Ман Юнайтед готовит трансфер именитого игрока Барселоны

Алехандро Бальде привлекает внимание английского гранда

10 февраля 2025, 10:27 |
283
0
Диамант Ла-Масии. Ман Юнайтед готовит трансфер именитого игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Бальде

Испанский левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 40 миллионов евро за 21-летнего футболиста. Трансфер может состояться летом. В каталонском гранде пока не определились отпустят ли игрока за данную суму.

Алехандро Бальде является воспитанником «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Алехандро Бальде провел 31 матч на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 6 ассистов. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик дал зеленый свет на выход полузащитника «Барселоны».

По теме:
Не на том уровне. Флик разочарован звездой Барселоны
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Сын легендарного Ривалдо продан клубом, где у того акции, в трясину Китая
Алекс Бальде Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Футбол | 09 февраля 2025, 14:08 6
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал

Анатолий не поддался провокации

«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
Футбол | 09 февраля 2025, 20:53 0
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике

Главный тренер Ромы уже думает о противостоянии из Порту в Лиге Европы

Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Футбол | 10.02.2025, 09:05
Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10.02.2025, 08:44
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Новая партия упакованных окупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Война | 10.02.2025, 07:51
Новая партия упакованных окупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Новая партия упакованных окупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 7
Хоккей
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
09.02.2025, 01:46
Футбол
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем