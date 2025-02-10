Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны

Немецкий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал зеленый свет на трансфер испанского полузащитника Пабло Торре, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист ценит талант 21-летнего футболиста, но был бы не против, если бы тот провел остаток сезона в аренде. Этим возмутились одни из ключевых игроков команды: Педри и Гави хотя видеть Пабло в составе каталонского гранда.

В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выбрала первого игрока, которого продаст летом.