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  4. Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Испания
10 февраля 2025, 09:29 |
1095
0

Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны

Главный тренер испанского гранда одобрил трансфер на выход Пабло Торрес

10 февраля 2025, 09:29 |
1095
0
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Немецкий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал зеленый свет на трансфер испанского полузащитника Пабло Торре, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист ценит талант 21-летнего футболиста, но был бы не против, если бы тот провел остаток сезона в аренде. Этим возмутились одни из ключевых игроков команды: Педри и Гави хотя видеть Пабло в составе каталонского гранда.

В текущем сезоне Пабло Торре провел 12 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выбрала первого игрока, которого продаст летом.

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Пабло Торре Педри Гави Барселона Ханс-Дитер Флик трансферы Ла Лиги трансферы
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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