Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Витор Роке покинет каталонскую команду
Каталонская «Барселона» рассчитывает летом 2025 года продать бразильского нападающего Витора Роке, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Сейчас 18-летний футболист находится в аренде в «Бетисе», и, по информации источника, «бело-зеленые» не планируют выкупать контракт игрока. Опция выкупа, прописанная в его арендном соглашении, составляет 25 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Витор Роке на правах аренды провел 30 матчей за «Бетис», отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее были названы 2 условия для возвращения Неймара в «Барселону».
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