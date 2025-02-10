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  4. Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Испания
10 февраля 2025, 09:05 |
236
0

Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом

Витор Роке покинет каталонскую команду

10 февраля 2025, 09:05 |
236
0
Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Каталонская «Барселона» рассчитывает летом 2025 года продать бразильского нападающего Витора Роке, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Сейчас 18-летний футболист находится в аренде в «Бетисе», и, по информации источника, «бело-зеленые» не планируют выкупать контракт игрока. Опция выкупа, прописанная в его арендном соглашении, составляет 25 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Витор Роке на правах аренды провел 30 матчей за «Бетис», отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее были названы 2 условия для возвращения Неймара в «Барселону».

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Витор Роке Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Бетис
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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