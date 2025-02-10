Не Луис Диас. Барселона интересуется одним из лучших вингеров мира
Брэдли Баркола привлекает внимание испанского гранда
Каталонская «Барселона» интересуется французским вингером «ПСЖ» Брэдли Баркола, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд интересуется 22-летним футболистом, который боится потерять своем место в старте, учитывая недавний трансфер Хвичи Кварацхелии в парижский гранд. Рассматривается аренда с правом выкупа.
В текущем сезоне Брэдли Баркола провел 33 матча, забил 15 голов и отдал 8 ассистов. Веб-портал Transferamarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что топ-талант «Барселоны» может перебраться в Германию.
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