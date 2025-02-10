Не Луис Диас. Барселона интересуется одним из лучших вингеров мира

Каталонская «Барселона» интересуется французским вингером «ПСЖ» Брэдли Баркола, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд интересуется 22-летним футболистом, который боится потерять своем место в старте, учитывая недавний трансфер Хвичи Кварацхелии в парижский гранд. Рассматривается аренда с правом выкупа.

В текущем сезоне Брэдли Баркола провел 33 матча, забил 15 голов и отдал 8 ассистов. Веб-портал Transferamarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топ-талант «Барселоны» может перебраться в Германию.