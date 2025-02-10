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  4. Не Луис Диас. Барселона интересуется одним из лучших вингеров мира
Испания
10 февраля 2025, 14:25 |
729
0

Не Луис Диас. Барселона интересуется одним из лучших вингеров мира

Брэдли Баркола привлекает внимание испанского гранда

10 февраля 2025, 14:25 |
729
0
Не Луис Диас. Барселона интересуется одним из лучших вингеров мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Каталонская «Барселона» интересуется французским вингером «ПСЖ» Брэдли Баркола, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд интересуется 22-летним футболистом, который боится потерять своем место в старте, учитывая недавний трансфер Хвичи Кварацхелии в парижский гранд. Рассматривается аренда с правом выкупа.

В текущем сезоне Брэдли Баркола провел 33 матча, забил 15 голов и отдал 8 ассистов. Веб-портал Transferamarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топ-талант «Барселоны» может перебраться в Германию.

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Брэдли Баркола ПСЖ Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Хвича Кварацхелия
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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