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  4. ВИДЕО. Украинская стена! Все действия Таловерова в матче против Ливерпуля
Англия
10 февраля 2025, 13:25 |
385
0

ВИДЕО. Украинская стена! Все действия Таловерова в матче против Ливерпуля

Украинский защитник «Плимута» провел выдающийся поединок

10 февраля 2025, 13:25 |
385
0
ВИДЕО. Украинская стена! Все действия Таловерова в матче против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (слева)

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте. Хозяева поля сенсационно победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, однако стал одним из лучших игроков поединка по оценкам экспертов и аналитических порталов.

ВИДЕО в Telegram. Украинская стена! Все действия Таловерова в матче против Ливерпуля

Видеообзор матча

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Ливерпуль Кубок Англии по футболу Плимут Максим Таловеров видео
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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