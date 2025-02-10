ВИДЕО. Украинская стена! Все действия Таловерова в матче против Ливерпуля
Украинский защитник «Плимута» провел выдающийся поединок
В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».
Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте. Хозяева поля сенсационно победили со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, однако стал одним из лучших игроков поединка по оценкам экспертов и аналитических порталов.
ВИДЕО в Telegram. Украинская стена! Все действия Таловерова в матче против Ливерпуля
Видеообзор матча
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