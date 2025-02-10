Марсело: последний крайний защитник, излучавший изящество

«Мой брат, какая невероятная карьера! Мы много прожили вместе. Это были годы больших достижений, побед и незабываемых моментов. Ты больше, чем товарищ по команде. Ты настоящий друг в моей жизни», – вот так шикарно и трогательно Криштиану Роналду провел на футбольную пенсию своего бывшего партнера по «Реалу» Марсело.

Красиво провел на футбольную пенсию своего бывшего звездного игрока и «королевский клуб». Перед матчем «Реала» в 23-м туре Ла Лиги против «Атлетико» вся нынешняя команда «Мадрида» вышла на поле «Сантьяго Бернабеу», дабы совместно сфотографироваться с Марсело и презентовать ему «сливочную» футболку с автографами всех действующих футболистов нынешней команды Карло Анчелотти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело с детьми

В такой вот нехитрый, но очень искренний способ «Мадрид» не только попрощался со своим звездным игроком, но и продемонстрировал преемственность поколений. Дескать, заслуженного ветерана чтим и уважаем, но честолюбивые дублеры ничуть не хуже.

Увы, но хуже. Потому что таких защитников, как Марсело, в нынешнем «Реале» просто нет. Да и во всем мировом футболе таковых уже не отыщешь. И не только потому, что таких сейчас «не делают». Просто сейчас к фланговым (крайним) защитникам выдвигаются несколько иные требования, нежели тогда, когда Марсело был в расцвете сил.

Прежде всего, крайний защитник сейчас должен быть образцом надежности в обороне. И отличаться недюжинной физической мощью и отменной двигательной работой. А уже потом, если остаются силы и время, крайний защитник может себе позволить подключаться к атаке.

Понятно, что приведенная выше схема – не общий шаблон, однако то, что в последние три-пять лет функции фланговых оборонцев немного изменились в пользу атлетичности, это несомненный факт. Чему подтверждение – хотя бы внешний вид нынешних левофланговых «Реала» Ферлана Менди и Франа Гарсия. У обоих – горы мышц и по два сердца на каждого. На таком фоне Марсело может казаться любителем фастфуда, случайно забредшим в спортзал.

Однако так, как Марсело отыгрывал впереди, как подключался к атаке, нынешние крайние оборонцы «Мадрида» не могут и мечтать. И не только они.

Я не случайно в самом начале привел цитату Криштиану Роналду о Марсело. Эти двое девять лет были одноклубниками по «Реалу», выиграв несметное количество титулов. Но в этой связи показательны не только трофеи, сколько та магия, та химия, которую давал этот дуэт.

Марсело и Роналду играли за «Реал» на одном фланге. Они вместе сыграли в 333 матчах за «королевский клуб», и на двоих «сделали» 33 забитых мяча.

Марсело никогда не был образцом надежности. Надежности в защите. Даже в своей оптимальной форме бразилец нередко «привозил» на свои ворота. Однако эти «привозы» он с лихвой компенсировал в атаке. Рывками, финтами, передачами и забитыми мячами.

Защитник Марсело забил 38 мячей и отдал 103 (!) результативные передачи за «Реал», проведя за «королевский клуб» 546 матчей.

По числу сыгранных поединков за «Мадрид» бразильский защитник – третий среди легионеров за всю историю. После Карима Бензема и Луки Модрича. Француза уже нет в команде. Остается пока лишь хорват.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело и Лука Модрич

Именно Лука был рядом с Марсело, когда делалось общее фото накануне поединка против «Атлетико». Получается, что Модрич – последний из могикан. С его уходом на заслуженный отдых по-настоящему закончится эпоха «того», непобедимого «Реала».

И одним из олицетворений той эпохи останется и левофланговый защитник Марсело, который был/стал настоящей звездой в той команде звезд.

Примечательно, что во всех четырех финалах Лиги чемпионов, в которых Марсело сыграл за «Реал» (все те поединки «сливочные» выиграли), ему удавалось отличиться результативными действиями. Гол и результативная передача в двух матчах против «Атлетико», результативная передача в игре с «Ювентусом» и два ассиста в матче против «Ливерпуля», сыгранном на киевском НСК «Олимпийский».

По манере игры Марсело был чем-то похож на еще одного легендарного бразильца «Мадрида» – Роберто Карлоса, характеризируя которого Валерий Лобановский отмечал, что очень сложно определить, кого играет этот неуемный футболист – защитника, полузащитника или нападающего.

Так же сложно было порой определить, кого играет Марсело. Да, форварда он точно не играл, ведь действовал за спиной Криша. Но вот полузащитника играл часто.

Более близкий похожий пример для тех, кто не застал на фланге «Мадрида» Роберто Карлоса – это Дани Алвес. Тот самый, со звездной «Барселоны».

Этих трех бразильских универсалов объединил главный футбольный критерий, следующий после результативности – изящество. Все они творили на футбольном поле, а не только играли.

Марсело решил завязать с футболом в 36 лет. В принципе, он бы мог себе позволить спокойно отыграть еще пару сезонов, ведь здоровье позволяло. Тот же его «брат» Роналду не завязывает и в сорок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Марсело

Но бразилец решил не затягивать, как тот же Дани Алвес, которого под конец карьеры занесло в Мексику. Или тот же Роберто Карлос, которого на закате карьеры занесло в россию и Индию. Главное ведь – суметь вовремя остановиться.

Марсело остановился вовремя. Уходя, он выиграл Кубок Либертадорес с родным «Флуминенсе», к выигранным пяти европейским чемпионским Лигам приплюсовав еще и победу в южноамериканской. И зачем дальше искать от добра добро, если уже нашел. Если уж и уходить, то уходить красиво. И своевременно.

Но все равно грустно. Другого такого, как Марсело, уже не будет. Сейчас изящество не в моде. Потому что уже нет «могикан», излучающих это изящество.