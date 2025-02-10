Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мы реабилитировались после игры с Раннерс»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Левадией»
«Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. 9 февраля команда Юрия Вернидуба встречалась с эстонской «Левадией» и одержала уверенную победу со счетом 4:1. Этим «Кривбасс» реабилитировался за поражение в матче с датским клубом «Раннерс» (1:5). Результат матче с эстонским клубом прокомментировал полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко.
– Поздравляем с победой. Как тебе игра?
– Мы готовились к этому сопернику. «Левадия» – чемпион Эстонии, очень квалифицированная команда. Могу сказать, что уверенной победой мы реабилитировались после игры с «Раннерс». Был очень интересный и информативный спарринг.
– Концовка стала решающей?
– Да, вы видели, мы дожали соперника, потому и забили в конце эти три мяча. Я считаю, что получилась очень хорошая концовка матча в нашем исполнении.
– Собрание потихоньку близится к своему завершению. Как себя чувствуешь физически?
– Понемногу отходит усталость от тяжелых сборов. Мы уже готовимся к чемпионату, осталась одна спарринговая игра и будем возвращаться в родную Украину. Что касается меня, то я нахожусь в хороших кондициях и готов к чемпионату.
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