Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мы реабилитировались после игры с Раннерс»

«Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. 9 февраля команда Юрия Вернидуба встречалась с эстонской «Левадией» и одержала уверенную победу со счетом 4:1. Этим «Кривбасс» реабилитировался за поражение в матче с датским клубом «Раннерс» (1:5). Результат матче с эстонским клубом прокомментировал полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко.



– Поздравляем с победой. Как тебе игра?

– Мы готовились к этому сопернику. «Левадия» – чемпион Эстонии, очень квалифицированная команда. Могу сказать, что уверенной победой мы реабилитировались после игры с «Раннерс». Был очень интересный и информативный спарринг.

– Концовка стала решающей?

– Да, вы видели, мы дожали соперника, потому и забили в конце эти три мяча. Я считаю, что получилась очень хорошая концовка матча в нашем исполнении.

– Собрание потихоньку близится к своему завершению. Как себя чувствуешь физически?

– Понемногу отходит усталость от тяжелых сборов. Мы уже готовимся к чемпионату, осталась одна спарринговая игра и будем возвращаться в родную Украину. Что касается меня, то я нахожусь в хороших кондициях и готов к чемпионату.