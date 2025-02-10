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  4. «Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
Англия
10 февраля 2025, 11:03 |
2241
6

«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем

Елизавета смотрела матч дистанционно

10 февраля 2025, 11:03 |
2241
6
«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
Instagram

Елизавета, невеста центрального защитника национальной сборной Украины и английского «Плимута» Максима Таловерова, показала, чем занималась во время того, как ее муж играл в 1/16 финала Кубка Англии против «Ливерпуля».

Девушка наблюдала за игрой своего возлюбленного через монитор ноутбука, ведь сейчас находится в Польше, где занимается открытием собственного магазина косметики.

На снимке из Stories девушки в Instagram можно также заметить букет цветов, который ей прислал сам Таловеров, и сушеную рыбу.

«Свидание с Максимом Таловеровым», – подписала это фото Елизавета, отметив своего будущего мужа.

Стоит отметить, что «Плимут» Максима Таловерова одержал сенсационную победу над «Ливерпулем» (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

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Ливерпуль Кубок Англии по футболу Плимут Максим Таловеров lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Serhii P.
Романтик: квіти і сушена риба   
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+2
SHN
Корюшка. А где пиво?
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+1
turist86
може в Англію візи не дали
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0
Burevestnik
чтобы не было типа шото по Высоцкому:
.
"А рыбу и букет
дарил то он напрасно -
ей Плимут тот нейтральный. 
И глубоко плевать какие там цветы..."
Ответить
0
КостаПінту
так вона піратка, на liveball дивиться
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0
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