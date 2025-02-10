«Свидание». Невеста Таловерова – во время игры Плимута с Ливерпулем
Елизавета смотрела матч дистанционно
Елизавета, невеста центрального защитника национальной сборной Украины и английского «Плимута» Максима Таловерова, показала, чем занималась во время того, как ее муж играл в 1/16 финала Кубка Англии против «Ливерпуля».
Девушка наблюдала за игрой своего возлюбленного через монитор ноутбука, ведь сейчас находится в Польше, где занимается открытием собственного магазина косметики.
На снимке из Stories девушки в Instagram можно также заметить букет цветов, который ей прислал сам Таловеров, и сушеную рыбу.
«Свидание с Максимом Таловеровым», – подписала это фото Елизавета, отметив своего будущего мужа.
Стоит отметить, что «Плимут» Максима Таловерова одержал сенсационную победу над «Ливерпулем» (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
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