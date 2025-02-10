Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
11 февраля в 22:00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» будет принимать испанский «Реал» Мадрид.
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В основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место, набрав 11 очков после 8 матчей.
Мадрид Реал оказался в статусе сеяного благодаря 11-й позиции (15 баллов из 24 возможных).
Ответный матч пройдет спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу
Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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