Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
11.02.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 12:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:51
209
0

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

10 февраля 2025, 12:43 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:51
209
0
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

11 февраля в 22:00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» будет принимать испанский «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основном раунде ЛЧ Манчестер Сити занял 22-е место, набрав 11 очков после 8 матчей.

Мадрид Реал оказался в статусе сеяного благодаря 11-й позиции (15 баллов из 24 возможных).

Ответный матч пройдет спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу

Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов
Антисаудовский пункт. Реал предлагает Винисиусу безумное соглашение
Марсело: последний крайний защитник, излучавший изящество
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид смотреть онлайн Манчестер Сити - Реал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Футбол | 09 февраля 2025, 16:47 6
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа

Мирослава Перейма-Дубинчак представляет процесс фотосессии Владислава

Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10 февраля 2025, 08:44 0
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика

Питер Фьюри – об Александре

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Футбол | 10.02.2025, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Футбол | 10.02.2025, 10:46
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 15
Бокс
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
08.02.2025, 08:10 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем