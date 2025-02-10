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  4. Сын легендарного Ривалдо продан клубом, где у того акции, в трясину Китая
Румыния
10 февраля 2025, 10:25 |
212
0

Сын легендарного Ривалдо продан клубом, где у того акции, в трясину Китая

Румынский «Фарул» решил заработать на Ривалдиньо

10 февраля 2025, 10:25 |
212
0
Сын легендарного Ривалдо продан клубом, где у того акции, в трясину Китая
farulconstanta.com

29-летний бразильский форвард Ривалдиньо, являющийся сыном легенды «селесао» Ривалдо, покинул румынский «Фарул» из Констанцы, за который выступал с лета 2023 года.

«Фарул» объявил о продаже Ривалдиньо в китайский клуб «Циндао Рэд Лайонс», который даже не выступает в элитарном дивизионе тамошнего футбола – Суперлиге, – а является одним из борцов за выживание во второй по силе лиге.

По неофициальной информации «Фарул» заработал на продаже Ривалдиньо 200 тысяч евро.

Интересно, что 52-летний Ривалдо с сентября 2023 года является одним из акционеров «Фарула». В его собственности – 10% акций клуба из Констанцы, мажоритарный акционером которого является легендарный румын Георге Хаджи, имеющий долю почти в 80%.

Напомним, летом 2020 года Ривалдиньо сватали в «Динамо», но тогда бразилец решил переехать в польскую «Краковию».

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Фарул трансферы чемпионат Китая по футболу Ривалдо
Алексей Сливченко Источник: ФК Фарул Констанца
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