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  4. Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Англия
10 февраля 2025, 09:52 |
2018
0

Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем

Украинский вратарь поздравил Максима с сенсационной победой

10 февраля 2025, 09:52 |
2018
0
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (справа)

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин обратился к центральному защитнику национальной сборной Украины и английского «Плимута» Максиму Таловерову после сенсационной победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии:

«Хорошая работа 🫂🔥».

Максим Таловеров против «Ливерпуля» провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7.5 балла из 10 возможных.

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Анатолий Трубин Ливерпуль Кубок Англии по футболу Плимут Максим Таловеров
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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