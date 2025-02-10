Англия10 февраля 2025, 09:52 |
2018
0
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Украинский вратарь поздравил Максима с сенсационной победой
10 февраля 2025, 09:52 |
2018
0
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин обратился к центральному защитнику национальной сборной Украины и английского «Плимута» Максиму Таловерову после сенсационной победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии:
«Хорошая работа 🫂🔥».
Максим Таловеров против «Ливерпуля» провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7.5 балла из 10 возможных.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2025, 08:29 0
Поединок состоится 10 февраля в 21:45 по Киеву
Футбол | 09 февраля 2025, 14:08 6
Анатолий не поддался провокации
Хоккей | 09.02.2025, 17:01
Футбол | 10.02.2025, 01:44
Футбол | 09.02.2025, 19:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2025, 20:15 7
08.02.2025, 17:11
08.02.2025, 12:21 7
08.02.2025, 08:10 9
09.02.2025, 20:53
09.02.2025, 13:38 3
09.02.2025, 08:32 15
08.02.2025, 09:37 3