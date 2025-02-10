Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин обратился к центральному защитнику национальной сборной Украины и английского «Плимута» Максиму Таловерову после сенсационной победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии:

«Хорошая работа 🫂🔥».

Максим Таловеров против «Ливерпуля» провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7.5 балла из 10 возможных.