Есть интерес. Ливерпуль готов попрощаться с 80-миллионным форвардом

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, в английском клубе не особо довольны игрой 25-летнего футболиста, который присоединился к команде летом 2022-го года за 80 миллионов евро из «Бенфики». Претендентом на игрока является «Милан», который сделать предложение в размере до 60 миллионов евро, если Италию покинет Рафаэл Леау.

В текущем сезоне Дарвин Нуньез провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал вылет из Кубка Англии.