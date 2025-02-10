Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть интерес. Ливерпуль готов попрощаться с 80-миллионным форвардом
Англия
10 февраля 2025, 09:49 |
1422
0

Есть интерес. Ливерпуль готов попрощаться с 80-миллионным форвардом

Дарвин Нуньес может перебраться в «Милан»

10 февраля 2025, 09:49 |
1422
0
Есть интерес. Ливерпуль готов попрощаться с 80-миллионным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, в английском клубе не особо довольны игрой 25-летнего футболиста, который присоединился к команде летом 2022-го года за 80 миллионов евро из «Бенфики». Претендентом на игрока является «Милан», который сделать предложение в размере до 60 миллионов евро, если Италию покинет Рафаэл Леау.

В текущем сезоне Дарвин Нуньез провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал вылет из Кубка Англии.

По теме:
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
«Пишется история». Таловеров – об исторической победе над Ливерпулем
Диамант Ла-Масии. Ман Юнайтед готовит трансфер именитого игрока Барселоны
Дарвин Нуньес трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ливерпуль Милан Рафаэл Леау Бенфика
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Футбол | 09 февраля 2025, 18:57 22
Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии
Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Хозяева поля с минимальным счетом одолели «красных»

Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Футбол | 09 февраля 2025, 13:38 3
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе

У Томаша Кендзеры и Тайсона проблемы с законом в Греции

ВИДЕО. Как дочь Шацких и звезда киевского Динамо отдыхали в Турции
Футбол | 10.02.2025, 01:44
ВИДЕО. Как дочь Шацких и звезда киевского Динамо отдыхали в Турции
ВИДЕО. Как дочь Шацких и звезда киевского Динамо отдыхали в Турции
Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Футбол | 10.02.2025, 09:05
Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Барселона выбрала первого игрока, которого продаст летом
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
08.02.2025, 09:37 3
Футбол
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем