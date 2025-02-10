Брага уверенно переиграла Жил Висенте, который играл в меньшинстве
В Португалии сыграли матчи 21-го тура чемпионата
9 февраля были сыграны четыре матча 21-го тура чемпионата Португалии.
«Брага» на своем поле разобралась с «Жил Висенте» со счетом 2:0. На 10-й минуте Роджер Фернандес вывел хозяев вперед. Далее, гости остались в меньшинстве. Во втором тайме Фернандес удвоил преимущество «Браги».
«Эшторил» переиграл «Боавишту» 2:1. За хозяев дублем отметился Яни Беграуи, а «Боавишта» ответила одним голом от Роберта Боженика.
«Фаренсе» дома уступил «Насьоналю» 0:2. За гостей дважды забивал Хосе Гомес. Также в этой игре было два удаления.
«Каса Пиа» минимально переиграла «Амадору» 1:0. Единственный гол в матче забил Касьяно.
Чемпионат Португалии. 21-й тур. 9 февраля
Брага – Жил Висенте – 2:0
Голы: Фернандеш, 10, 81
Удаление: Агирре, 15
Эшторил – Боавишта – 2:1
Голы: Беграуи, 27, 47, – Боженик, 60
Фаренсе – Насьональ - 0:2
Голы: Хосе Гомес, 48, 57
Удаления: Балде, 41, – Ямада, 51
Каза Пиа – Амадора – 1:0
Гол: Касьяно, 37
События матча
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