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10 февраля 2025, 02:48 |
100
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ФОТО. Звезда Реала отказал роскошной красавице? Есть одна деталь

Джуд Беллингем очень скрытен в амурных делах

10 февраля 2025, 02:48 |
100
0
ФОТО. Звезда Реала отказал роскошной красавице? Есть одна деталь
Instagram. Джуд Беллингем и Эшлин Кастро

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, возможно, успел бросить американскую модель Эшлин Кастро.

Об этом может говорить недавний инсайд The Sun, согласно которому 21-летний звездный футболист всё ще состоит в приложении знакомств для знаменитостей Raya:

«Я не мог поверить, когда увидел, что Джуд активен в Raya. Это не просто обычное приложение для знакомств, а его профиль связан с верифицированным аккаунтом в Instagram. Надеемся, он просто забыл выключить его – или же имеет какую-то предварительную договоренность с Эшлин», – цитирует свой источник The Sun.

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Пара впервые была замечена вместе в конце января во время ланч-свидания в Мадриде. К тому моменту Кастро уже посещала матч «Реала», наблюдая за игрой вместе с родителями полузащитника сборной Англии в VIP-ложе во время победы над «Ред Булл Зальцбург» в Лиге чемпионов.

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фото lifestyle Джуд Беллингем Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: The Sun
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