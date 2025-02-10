ФОТО. Звезда Реала отказал роскошной красавице? Есть одна деталь

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, возможно, успел бросить американскую модель Эшлин Кастро.

Об этом может говорить недавний инсайд The Sun, согласно которому 21-летний звездный футболист всё ще состоит в приложении знакомств для знаменитостей Raya:

«Я не мог поверить, когда увидел, что Джуд активен в Raya. Это не просто обычное приложение для знакомств, а его профиль связан с верифицированным аккаунтом в Instagram. Надеемся, он просто забыл выключить его – или же имеет какую-то предварительную договоренность с Эшлин», – цитирует свой источник The Sun.

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Пара впервые была замечена вместе в конце января во время ланч-свидания в Мадриде. К тому моменту Кастро уже посещала матч «Реала», наблюдая за игрой вместе с родителями полузащитника сборной Англии в VIP-ложе во время победы над «Ред Булл Зальцбург» в Лиге чемпионов.